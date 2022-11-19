工作量達標 投資蝕入肉 張敬軒炒燶股票 慘變時令大閘蟹

【明報專訊】張敬軒昨日出席品牌活動，獲大批粉絲到場支持。他透露今年已服務了20個品牌，工作量達標。不過自爆在股票及樓市皆蝕錢，做了「大閘蟹」，笑言日前拍賀歲片煞科戲時，要用悲傷眼神望着王菀之，拍了3次都做不到，最後王菀之跟他說，想想一齊買的股票，便即時眼濕濕。他會保持樂觀心態，才有動力工作。

穿粉紅色西裝的張敬軒（軒仔）昨日聯同徐㴓喬及組合P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）到銅鑼灣出席品牌活動，吸引不少軒仔歌迷圍觀。軒仔最近頻頻出席活動吸金，豬籠入水，他開心表示今年服務了20個不同品牌，工作量達標，金額就不設上限。

保持樂觀心態當儲錢

問到是否掙錢最多的一年？軒仔即苦笑指非大家想像中那麼多，「今年蝕錢很多，靠幕前工作掙回。（哪方面蝕錢？）樓和股票都……不講了！日前與Ivana（王菀之）為《超神經械劫案》拍煞科戲，講我望着她流露悲傷眼神，拍了3次都做不到。Ivana叫我想想一齊買的那隻股票，我即時做到兼眼濕濕。今年真係好慘，高位不肯放，結果變成時令大閘蟹，唯有保持樂觀心態當儲錢，令自己有動力努力工作」。

廣州爆疫 擔心父母

軒仔下月在會展舉行10場跨年演唱會，日前信用卡優先訂票，一小時內全部售罄，但不會加場，因沒有期。他說：「我要跟新城頒獎禮分享個舞台，舉行頒獎禮時要拆一半台，之後再搭回，成本高了。今次雖然不是開四面台，但想給觀眾看多些東西，都需要大量體能。」完成演唱後，隨即為賀歲片做宣傳，最快農曆年後才可休息，他說：「媽咪想來港照顧我，但廣州正爆發疫情，都擔心父母。他們之前來港探我，經歷過第五波疫情，已學懂防疫招數，相信會安全。」

軒仔透露想父母留在香港，跟他一起生活，無奈父親不習慣，故打消念頭。他已3年沒返廣州，計劃明年回廣州一段長時間，陪伴兩老。

吳啟洋拍戲最想吊威吔

吳啟洋表示今個聖誕可能在工作中度過，因除了出席活動外，還要拍劇集和電影版《我和殭屍有個約會》，透露戲中飾演殭屍，要應付動作場面，暫未知是否要吊威吔，雖有少少畏高，但好想吊威吔，因小時候看古裝片，演員飛來飛去很有趣。戲中需要吸靚女血？他說不會吸人血，是吸屍體。首次拍電影，有得拍已開心。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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