Taylor Swift開騷 門票供不應求 取消公開發售 歌迷網上鬧爆

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift上月21日推出新專輯《Midnights》，締造多項銷量紀錄，日前在歐洲音樂頒獎禮捧走最佳歌手等4獎成為大贏家，她早前宣布明年3月17日起舉行美國巡迴演唱會《The Eras Tour》，優先預訂門票本月15日發售，據報一度網絡大擠塞，售票網Ticketmaster稱一天賣出超過200萬張，成為演唱會單日最高銷量紀錄。原定本月18日公開發售門票，Ticketmaster表示由於需求太高，門票庫存不足，決定取消。此消息一出，粉絲隨即在社交媒體鬧爆，並要求Taylor Swift回應。

Taylor Swift對上一次舉行巡迴演唱會已是2018年，粉絲久等她開騷之外，新專輯《Midnights》叫好叫座，也推高其人氣。據悉今次《The Eras Tour》將於明年3月17日在加州格倫代爾揭開序幕，之後會到全美20個城市，至8月9日在加州英格爾伍德落幕，合共52場。據美媒報道，《The Eras Tour》設歌迷優先預訂，超過350萬粉絲註冊成為會員，獲得邀請碼再於本月15日登入Ticketmaster售票網購票。Ticketmaster方面稱，預售當天售票網受俗稱殭屍網絡攻擊，出現超過35億流量，造成網絡大擠塞，據報有粉絲苦候8小時仍搶不到票。Ticketmaster對此表示歉意，並稱是前所未有的演唱會購票需求。雖然Ticketmaster表示15日當天就賣出超過200萬張門票，Taylor Swift破了Ticketmaster單日銷量紀錄；不過周四（17日）Ticketmaster以需求太高，門票存量不足為由取消公開發售，觸怒大批向隅粉絲。不少歌迷表示一直支持Taylor Swift，至今超過10年，而且巡迴演唱會以她命名，認為她必須回應為何購票安排如此混亂。另外有粉絲說搶不到票很傷心，「我們只想有個公平機會去看你的巡迴演唱會」。有消息指Taylor Swift的巡迴騷已現黃牛飛，而且索價達2.4萬美元（約18.7萬港元）。

Taylor YouTube訂戶突破5000萬

另一方面，Taylor Swift的YouTube頻道訂戶突破5000萬，成為歷來第8名歌手有此成績。根據資料，明年來港舉行演唱會的韓國女團Blackpink的YouTube訂戶最多，共8300萬，防彈少年團（BTS）以7170萬緊隨其後；第3至7位順次為Justin Bieber（7050萬）、Marshmello（5600萬）、Eminem（5410萬）、Ed Sheeran（5260萬）及Ariana Grande（5200萬）。