疫後首隊韓團抵港 Super Junior今日亞博開騷

Super Junior成為首隊在新冠疫情後來港開騷的韓團，成員始源親切態度依然，由步出機場到登上座駕，一直向粉絲及傳媒揮手。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】韓國男團Super Junior（SJ）前晚11時許抵港，為今明兩場《SUPER JUNIOR WORLD TOUR–SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》演唱會做準備，吸引過百粉絲舉燈牌歡迎偶像，包圍貴賓區出口，現場有10多名保安維持秩序。

SJ成員始源、利特、藝聲、圭賢、神童、銀赫、東海及厲旭落機後通過檢測，與工作人員步出，分批登上兩架7人車往酒店休息。久未來港的始源多次向在場粉絲及傳媒打招呼，戴紅帽的藝聲表現興奮，舉起手機拍攝現場情况。穿熒光綠色衫的利特很耀眼，東海與神童雙手拿着行李四圍望。圭賢、銀赫也有揮手回應熱情粉絲；戴免提耳機的厲旭則表現最淡定。

SJ演唱會主辦方回覆傳媒查詢時表示，今次演唱會的安排完全符合現時香港防疫規定，「根據現行《預防及控制疾病條例》及醫務衛生局長指示，員工（即非顧客）持黃碼可進入公眾娛樂場所，綵排及表演者均屬涉及處所運作的員工。另外，表演者如未能佩戴口罩，必須符合檢測要求。根據政府公布，無法佩戴口罩綵排或表演者，須於首次入場前7日內進行政府認可的2019冠狀病毒病反轉錄聚合酶連鎖反應核酸檢測，並持有檢測陰性結果證明；每天進入場地前亦須進行2019冠狀病毒病快速抗原檢測。Super Junior演唱會表演者及製作人會在完全符合上述法例要求下為觀眾帶來高質素製作」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com