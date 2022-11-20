無綫台慶 陳自瑤低胸騷腿戰透視朱晨麗 視后李佳芯否認有新歡：拍拖呃唔到

傳不和的宋宛穎（左）與黃嘉雯（右）齊以紅色晚裝亮相，並澄清沒有吵架。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】無綫慶祝55周年昨晚於將軍澳電視城舉行《萬千星輝賀台慶》，近300名藝員盛裝出席，氣氛熱鬧。一眾女藝人悉心打扮爭妍鬥麗，陳自瑤黑色低胸裝騷美腿，迎戰朱晨麗與黃智雯的白色低V晚裝，同樣性感誘人。傳有新歡的視后李佳芯以紫色大露背裝突圍，並澄清無拍拖。湯洛雯與男友馬國明情侶檔拖手行紅地氈成焦點。何沛珈參加《香港小姐再競選》奪冠，由43年前參選港姐的陳秀珠頒獎。

眾花旦在騷前性感亮相紅地氈，以陳自瑤透視裝最性感，低胸透視露背騷腿；朱晨麗同樣穿透視裝曬事業線，黃智雯以超低V晚裝搶鏡。高海寧一襲黑色貼身透視裝看似密實，身材若隱若現。其他打扮性感女藝員包括林夏薇、準人妻連詩雅、廖慧儀、朱智賢、李芷晴與戴祖儀等。不少女藝員選擇做「影後」曬靚背，包括李佳芯、陳瀅、王灝兒、陳曉華、蘇韻姿等。江嘉敏穿公主裙現身，但失守露出胸墊。

大低V黃智雯做足安全措施

高海寧為穿這襲透視裝，前日試身後沒再吃過澱粉質食物，「套衫很貼身，沒有位置收埋啲肉，會睇穿晒」。穿大低V的黃智雯笑言偶爾性感ok，有做足安全措施，並稱身上很多地方不能露，因最近拍劇有很多損傷，只有心口見得人。朱晨麗近年少有如此性感，笑言：「打扮為賀台慶，希望抽中大獎。」

對於被指跟新歡遊日本的李佳芯，否認緋聞，「不用恭喜住，不是拍拖」，並表示一個人旅行，因有不少朋友在日本，趁機探望，跟不同朋友食飯，有男有女及不同國籍，外間不用太驚訝。她說：「多謝大家關心，不心急拍拖，隨緣，不想強求。」她稱不是有很多追求者可選擇，做這行和朋友外出要很小心，不是人人想出鏡成焦點，並說：「如果拍拖會公開，因為呃唔到人，拍拖大家一定會知。」

馬國明湯洛雯愛巢曝光稱小事

馬國明與湯洛雯手拖手行紅地氈，稱是公司安排。對於二人愛巢照片被搬屋公司公開，馬國明強調非大件事，對方只想分享見到喜歡的藝人，非借他賣廣告，搬屋公司有致歉。湯洛雯稱若再搬屋可能會先溝通清楚，跟男友意見一致，同樣覺得很小事。馬國明不確定該單位是否婚後住所，並讚女友最近勤力運動。問湯洛雯是否操弗影婚紗相？她說健康為主，不是為減肥。

宋宛穎與黃嘉雯近日傳不和，二人齊以紅色晚裝現身，表示從沒有吵架，稱「報料者」可能認錯人。她們被指出席飯局似「搭枱」，宋宛穎與黃嘉雯說當日是首次一齊食飯，強調沒有「面左左」，笑言因傳聞變好朋友，希望公司開節目給她們。

何沛珈「港姐再選」奪冠 感動落淚

《香港小姐再競選》三強何沛珈、李芷晴及陳懿德昨晚穿三點式泳裝接受問答環節，宣布賽果前，大會邀請1979年參選港姐的資深藝人陳秀珠擔任冠軍頒獎嘉賓，最後由何沛珈摘后冠，亞軍李芷晴、季軍陳懿德。何沛珈戴上后冠接受訪問時感動落淚，說一直以平常心比賽，沒想會獲獎，好感恩，多謝兩年來教導過及給她機會的人，開心圓母親及自己心願，相信媽媽會為她驕傲。

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵