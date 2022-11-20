「雷神」基因異於常人 患阿茲海默症機率高10倍 基斯漢斯禾夫暫別影壇陪妻兒

【明報專訊】Marvel超級英雄片《雷神奇俠》男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）監製兼演出紀錄片《挑戰極限》（Limitless with Chris Hemsworth），剛於影視串流平台Disney+上架，他在拍攝期間接受體檢，發現體內共有兩組APOE4基因，醫生表示他患阿茲海默症的機率，或許比普通人高出8至10倍。基斯感到震驚，決定暫別影壇，爭取時間陪伴妻兒，享受天倫之樂，但他強調並非退休，只是未來挑選工作會更嚴謹。

為了宣傳《挑戰極限》，現年39歲的基斯漢斯禾夫日前接受美國綜藝雜誌《Vanity Fair》訪問，自爆拍攝期間接受身體檢查，結果發現體內共有兩組載脂蛋白E4基因（簡稱APOE4）。據去年一項醫學調查證實，大部分人體內只有一組APOE4，約2％至3％屬於例外，基斯正是其中之一，兩組基因分別源自父母遺傳。

醫生向他解釋，此情况或會增加罹患阿茲海默症風險，「機率大約是普通人的8至10倍」。不幸的是，基斯的祖父近年亦受腦退化問題困擾，記憶力已大不如前。另外，他在節目中曾跟善終服務員討論生死問題，都令他反思生命意義。

拍《挑戰極限》 透過考驗釋放潛能

基斯決定趁機好好休息，爭取時間陪伴愛妻艾莎柏德琪（Elsa Pataky）和子女，「過去十年，我參與演出的電影一部接一部，是時候休息一下，享受天倫之樂，免得子女長大後，離我而去才覺後悔」。基斯強調，公開個人健康狀况，並非博取觀眾同情，亦不是為節目宣傳，而是希望提高大家對阿茲海默症的認知。

國家地理頻道製作《挑戰極限》，顧名思義由「雷神」基斯漢斯禾夫挑戰人體極限，包括在冰水游泳、於峽谷懸垂的百呎繩索攀爬等，透過不同考驗，釋放身體潛能，藉此探討長壽奧秘。全季共分6集，現已在Disney+上架。

或最後一次演雷神

基斯主演《雷神奇俠4：愛與雷霆》和《挑戰極限》今年先後推出，尚未開畫的《驚天營救2》（Extraction 2）與《末日先鋒：戰甲飛車》外傳電影《Furiosa》亦已拍攝完畢，因此可以好好享受私人時光。至於未來會否再拍《雷神》系列？基斯表示同一角色已演了10年，「就算再拍，也可能是最後一次」，但他強調有關言論只代表個人意見，最終結果仍需由Marvel決定。

基斯言出必行，完成《挑戰極限》美國宣傳行程後，前日有狗仔隊偷拍到他偕妻艾莎到紐約購物，二人離開商店時，十指緊扣狀甚恩愛；上周四亦被人目擊他倆相約好友兼《火星任務》麥迪文（Matt Damon）夫婦在當地共晉晚餐。

早前有傳媒報道，基斯2011年主演《雷神奇俠》首集片酬僅得15萬美元（約117萬港元），今年上映《雷神奇俠4》已暴漲至2000萬美元（約1.56億港元），升幅超過百倍，就算暫別影壇，相信亦不愁生計。