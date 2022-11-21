無綫台慶郭富城壓軸表演 向舞者致敬 顏國樑自爆患癌變聲可扮「曾總」

林盛斌（中）在趣劇連飲5杯牛奶，名副其實飲到嘔，不少網民勸他不應如此搏命。（攝影：鍾偉茵）

郭富城（前排中）為無綫台慶演出之外，還與昔日跳舞導師及同期同學聚首一堂，無綫總經理曾志偉（前排右一）亦有參與合照。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】無綫55周年台慶節目《萬千星輝賀台慶》，前晚大打溫情牌，向前輩藝人致敬外，又邀請處境劇《香港八一》系列「順嫂」梁葆貞及「陳積」顏國樑，勾起觀衆集體回憶。樂壇天王郭富城壓軸演出，聯同逾50人勁舞，向舞者致敬，掀起全晚高潮。汪明荃在台慶夜贏得終極大獎、價值28.8萬元的電動車。

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵

無綫台慶騷走溫馨路線，秘密安排高海寧、林淑敏、朱敏瀚及焦浩軒向胡楓、韓馬利及安德尊表達感激，場面感人。無綫舞蹈組出身的郭富城，壓軸勁歌熱舞，掀起全晚高潮外，跟昔日老師及同期同學聚首一堂，向舞者致敬。其後有網民認為無綫這安排，似暗諷MIRROR演唱會墜屏意外後，ViuTV不尊重舞蹈員。

曾志偉滿意台慶騷

無綫總經理曾志偉對整個騷非常滿意，稱見到所有同事盡全力，氣氛很好，證明大家工作開心就一定會好。對於郭富城（城城）出場掀起全晚高潮，他說城城今次回來很特別，除慶祝無綫55周年，也向舞蹈員致敬。他見到老師及同期同學好開心，講的一番關於承傳說話，志偉覺得很感動、很真心。志偉看趣劇環節眼濕濕，他預了出現這狀况，稱是他一直想做的事，希望趣劇能開心和感人，「TVB的前輩帶了很多後輩出來，給予很多金石良言，應該藉此歌頌他們」。胡楓、韓馬利與安德尊事前不知情，他守這個秘密守很辛苦。安德尊說很嬲因很少在人前喊？志偉笑說：「他平時太牙擦，就是要搞喊他。」

汪明荃抽到電動車大獎贈老公

梁葆貞與顏國樑驚喜現身，志偉表示每名同事都視無綫是一個家，屋企有喜事大家就會回來。顏國樑透露患癌病，曾志偉聽到對方把聲變了，但對方收到邀請即答應回來，所有同事都有慰問和關心，希望他早日康復。

汪明荃（阿姐）贏得電動車自覺幸運，說過去多年未贏過大獎，最接近那次是輸給黃庭鋒，爭一步贏得100萬。她說老公羅家英曾說想買，所以電動車會留來自用。她覺得今年台慶騷很熱鬧，人情味重，「順嫂」梁葆貞出現很驚喜，最喜歡郭富城表演，跳得很勁。

江嘉敏、麥皓兒、蔡尚晉、黃一鳴及陳健文組成的「CROSS OVER」贏得「台慶大利市」，平分30萬銀行存款。江嘉敏自言沒抽獎運，首次贏大獎，聽說現時利息高，或做定期收息。麥皓兒與港姐表演《Beauty & the Beat》，網民說性感程度震撼眼球，她說多謝，跳得投入希望給大家驚喜。

梁葆貞嘆記性差已沒戲癮

顏國樑聲線變了，稱今年7月發現患上鱗狀細胞癌，已做化療及免疫治療4次，現在低音仍未發得出，上周覆診，醫生指情况幾好，要做多兩次化療。他說精神方面無問題，只是聲變尖及毛髮稀疏，要戴帽保暖。原本9月為兩部戲開工也要延遲。樂觀面對的他笑道：「吹呀？你估個個病咗都可以咁樣咩！我現在把聲可以扮曾總（曾志偉），又可以扮Bee Gees唱歌，冇所謂，近期好多人都走咗，我冇事。」

梁葆貞10多年未有返無綫，說今次回港是娶孫新抱，明年1月返加拿大。她稱無綫邀請在台慶講幾句，最初不想，因已85歲，不想老樣被人見到。她自言已沒有戲癮，記性愈來愈差，上台驚不記得對白，好在僥倖過關。

林盛斌演趣劇狂飲牛奶致嘔

林盛斌在趣劇狂飲牛奶5杯，事後透露嘔完舒服很多。有網民表示邊看邊擔心，勸他「搏還搏，小心身體」、「不應該用身體來搞笑」。他昨日在社交網表示多謝大家關心問候，他沒有事，只希望大家看得開心及過癮，稱致敬安排很好。

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