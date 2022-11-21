港姐三甲首參與百萬行感興奮 陳俞希趁機會跟同事聯誼

【明報專訊】無綫、ViuTV及香港電台昨晨派員到將軍澳跨灣連接路出席《2022公益金新界區百萬行》開步禮。無綫由高層樂易玲率領應屆港姐冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、季軍梁超怡及友誼小姐邢慧敏、車婉婉和安德尊，以及20名《中年好聲音》參賽者出席。ViuTV則派出男團P1X3L、陳俞希、沈殷怡 、練美娟和岑樂怡等。

林鈺洧、許子萱和梁超怡第一次參加大型慈善活動，可與大家一起感受新興建的公路落成，覺得好興奮。林鈺洧表示19歲考獲車牌，但日常多以公共交通工具出入，沒有因為公眾人物身分怕受注目，反而覺好方便，不怕塞車，並透露有想過買車，體驗駕駛樂趣，要等賺多點錢才實行。許子萱稱前晚完成台慶騷已很晚，睡3小時便起身感到好疲累。會否擔心暈倒？她笑說：「步行還好，若要跑步就未必得。」梁超怡表示參與港姐受訓時已經歷過最辛苦階段，早已適應早出晚歸的工作模式。

陳俞希自嘲年紀大，早起工作當晨運，把握機會跟同事聯誼，笑言跟小鮮肉無代溝，並自爆曾發展姊弟戀，「我以前跟相差幾年的男生拍過拖，若相差10年，我不敢講有多大可能」。沈殷怡自言戀愛經驗中，對象多是年紀相近的男生，未試過發展姊弟戀。陳俞希爆沈殷怡擇偶偏向喜歡MIRROR成員李駿傑、陸永等類型。沈殷怡笑說：「我喜歡身形高瘦、皮膚白淨的男生，最緊要有方向感。我剛去完日本拍節目，沒有艷遇，只欣賞到不同島嶼的景色。」

記者：鍾一虹