難忘趴地食狗飯戲 陳展鵬開心勾引唐詩詠

【明報專訊】陳山聰、陳展鵬、劉穎鏇、伍樂怡等昨日到深水埗宣傳無綫台慶劇《超能使者》，談到預告片有陳展鵬被唐詩詠掌摑，又要當街食「狗飯」，展鵬稱難忘拍攝趴地食狗飯戲，感不自在，當時疫情最高峰，曾擔心因演出感染病毒及傳染家人。山聰目睹這情景非常心噏，與劇組盡量保障展鵬健康。展鵬說：「冇辦法，自己鍾意演戲，已盡量小心，我們只是表演者，有好多職業比我們危險10倍。」食狗飯還是擒唐詩詠的牀戲較難？展鵬笑說：「有得擒詩詠當然開心，難得可以勾引她，重燃她的愛火，拍咁耐戲都未試過，不過是喜劇，畫面老少咸宜。」

山驄談到被電鋸斬手情節，他當時聽到電鋸聲好驚，拍攝在安全情况才做，並稱武指好專業，雖然他打得最多，但沒受傷；又笑言騷性感不是劉穎鏇專利，他都有多場除衫戲。

劉穎鏇睇深田恭子寫真學擺甫士

劉穎鏇配合劇情穿三點式上陣，拍前兩三日戒糖和澱粉質，拍攝當日空肚飲齋啡，監製提供日本女星深田恭子寫真集給她參考，「有點擔心不知劇內的性感甫士觀眾能否接受」。有不少打戲的劉穎鏇打到周身瘀，但覺得扮性感難度更高，又怕走光，面對觀眾好怕醜和尷尬。

有觀眾以為她浴室大露背鏡頭是替身，劉穎鏇澄清親自上陣。談到在台慶騷與郭富城合照，她感開心如中大獎，在旁的伍樂怡大呼羨慕。伍樂怡稱好多人討論她的演出很性感，「試造型時比較瘦，拍攝期間體重上升，令觀眾錯覺我行性感」。

記者：鍾一虹