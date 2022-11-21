開騷跟Tyson Yoshi鬥大隻 湯令山當眾拒衛蘭衛詩獻吻

【明報專訊】湯令山（Gareth.T）一連3場《November Rain 2022》演唱會本月18日於九展Star Hall開鑼，不少圈中好友捧場，包括林家謙、Serrini、陳蕾、謝安琪、張繼聰和鄭融等。Tyson Yoshi擔任首場嘉賓，Gareth.T已操到跟Tyson Yoshi一樣弗，二人齊齊騷麒麟臂，舉起雙手扮大隻仔。第二場嘉賓有姊妹檔衛蘭與衛詩，Gareth.T介紹衛蘭時說對方是他在華納除女友Moon外，最鍾意的歌手。他準備了地氈與Cap帽送給衛蘭與衛詩，姊妹隨即叫Gareth.T企好合埋眼，她們本想左右獻吻回禮，被Gareth.T叫停，「真正kiss留番畀阿Moon喇」。場面搞笑。

擔任Gareth.T《笑住喊》MV女主角的COLLAR成員許軼（Day）亦現身與他合唱，真空上陣只穿外套的Gareth.T見Day衣著性感，問要不要除外套借給她，全場起哄大叫好，難以招架的他說：「講笑啫。」Gareth.T獻唱《勁浪漫 超溫馨》時，唱到歌詞「銀行存款等如零」，他自爆：「諷刺嘅係唱完呢首歌，我銀行戶口多咗幾個零。」並叫大家一齊唱， 現場噴出印有Gareth.T的銀紙，引起觀眾狂搶錢。安歌時，Gareth.T感性說：「終於踏上舞台，有咁多人嚟睇我演唱會，支持我的音樂。首先想講多謝，但係經過咁多事，最後我都係返番自己間房做音樂，從以前到𠵱家，我都係鍾意喺房入面做音樂嘅四眼仔，多謝。」

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