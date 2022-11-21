Super Junior疫下香港首開騷 始源露腹肌 利特狂野除衫

【明報專訊】韓國男團Super Junior（SJ）前日（19日）起一連兩日在香港亞洲國際博覽館Arena舉行兩場《SUPER JUNIOR WORLD TOUR–SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》演唱會。SJ相隔4年重臨香港，且是疫情爆發近3年以來首隊來港開騷的韓團，備受關注。SJ獻唱20多首歌曲，演出長達3小時，其中始源與利特騷肌冧港迷，其他成員又扮鬼扮馬𧨾香港粉絲開心。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

利特、神童、藝聲、始源、東海、銀赫、厲旭及圭賢等8名SJ成員前晚舉行闊別香港4年的首場演出，晚上7時開騷，以《Burn the Floor 》一曲揭開序幕，又上演「木偶舞」，接着大玩手燈舞，之後又跳又唱《The Crown》、《Super》、《Mr.Simple》、《Ticky Tocky》、《Paradox》及《Mystery》的Medley，才停下來跟大家打招呼。

大讚粉絲靚女

SJ在個唱戴上假髮化身古典音樂家，展現風趣幽默一面，還互相取笑表現。始源被隊友問為何不除衫？他笑道：「我今日完成演出後不食飯！再想想……」大家即問他「是否第二場會除呀？」始源說：「合約訂明我要除衫嗎？」隊友表示，「你想想吧，票價要30萬圜（約1800港元）㗎！」其後神童出手揭起始源上衣，引來全場粉絲尖叫。

昨日尾場改在下午5時開始，神童用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好。」然後大讚粉絲反應更勝首場，又謂自己今日狀態更佳，會有更好表現。厲旭自言休息3年，現在可以來香港旅行，隊友隨即爆料完騷會乘夜機返韓，厲旭解釋稱開騷當去旅行。銀赫大讚香港粉絲更靚女，東海亦說：「今日（昨日）粉絲更靚女，我就比昨日更靚仔。」並向粉絲送上飛吻。始源則用廣東話說 ：「我嚟喇！大家好，我係崔始源，好掛住你哋！」做出不同款式心心手勢的他稱，為了粉絲而學習。圭賢笑言前一晚太用力，所以昨日周身骨痛。隊長利特最搞笑，在額頭貼一張紙，笑言被符咒封住200年，是隊友及粉絲替他解封，「有個好消息，我們的巡迴騷會繼續做，壞消息是大家明天要返工返學。大家要睇騷就要賺錢啊，所以今日大家要盡興，好好紓解壓力吧」。

承諾1年後再來港

始源繼首場後昨日再次被隊友「突襲」，脫去其外套，但始終無法讓始源騷肌，只掀起上衣，露出少少腹肌。利特笑問東海日日做運動，為何不除衫騷肌？東海稱想保留神秘感，而且更性感。騷肌「重任」則落在利特身上，昨晚唱《Bonamana》時脫掉上衣。

神童安歌時稱計劃下月開始減肥，但不會節食，會勤做運動。東海承諾1年後再來香港見粉絲，怕大家見太多會厭煩。始源用英文表示今年很忙，拍了3齣劇，又舉行巡唱，稱若沒大家的愛很難完成。藝聲透露SJ好快會推出新專輯；利特則表示昨日在酒店健身室遇到12名粉絲扮做運動，其實不停看着他，笑言這些都是美好回憶。

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