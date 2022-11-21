對抗柏金遜症獲讚生命鬥士 米高霍士膺奧斯卡人道獎

【明報專訊】頒發奧斯卡榮譽及人道獎的第13屆州長頒獎禮，前晚（19日）在洛杉磯舉行，《回到未來》米高霍士（Michael J. Fox）獲頒人道獎，黑人女導演尤桑波斯（Euzhan Palcy）、創作女歌手Diane Warren及《暴雨驕陽》導演彼得威爾（Peter Weir）則膺榮譽獎。州長頒獎禮一般在11月舉行，去年受疫情影響，延至今年3月奧斯卡頒獎禮前兩日才頒獎，如今復常，而且星光熠熠；米雪威廉絲（Michelle Williams）、珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）及嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）等的新片《法貝曼：造夢大師》（The Fablemans）、《攜步渡水橋》及《她說》，被看好入圍角逐來年奧斯卡，紛紛現身造勢。

《非常盜》活地夏里遜（Woody Harrelson）介紹米高霍士出場時提及，「成為柏金遜患者，不是他（米高）的選擇，不過他表現傑出。要特別照料？是的，但他從不是受害者，而且鼓舞很多人」。活地稱米高創辦的基金會研究如何可治療柏金遜症，至今籌款超過10億美元，讚揚他是生命鬥士，稱他在公益慈善方面的工作跟演藝事業同樣受大衆歡迎。

Diane Warren後者獲奧斯卡13次提名均落空，今次終得榮譽獎；她致謝時自言很喜歡為電影寫歌，「這些歌如能讓人哭、帶給人希望、讓大家想起某些事情、值得紀念的瞬間，這就是我天生要做的事，也是我很喜歡的工作」。

曾在《逃出生死關》與導演彼得威爾（Peter Weir）合作的金像影帝謝夫布烈治（Jeff Bridges）負責介紹他出場。彼得致謝時特別提到曾在《暴雨驕陽》跟他合作的已故男星羅賓威廉斯（Robin Williams），「少數人在場，譬如只有兩三人時，看他的演出最為精彩」。

《寫出友共鳴》維奧拉戴維絲（Viola Davis）介紹《血染的季節》女導演尤桑波斯出場，後者表示停止拍戲因為說服別人相信她已經筋疲力盡，「我不願再聽到那些人說：『黑人、女人和非裔女演員均毫無號召力。』不是吧，看看站在我身旁的姊妹們，她們都很有叫座力」。