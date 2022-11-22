無綫頒獎禮候選視帝后競爭激烈 馬國明為湯洛雯拉票 林敏驄戰陳山聰 江美儀鬥陳瀅

【明報專訊】無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》提名名單昨日出爐；視帝視后之爭備受矚目，林敏驄挾台慶劇《下流上車族》入圍，聲勢最強，將迎戰共有15項提名的另一大熱陳山聰，形成「雙聰/驄之戰」，並惡鬥陳展鵬、馬國明及譚俊彥等視帝級人馬，其中陳展鵬以4劇「叫糊」，加上近期在《超能使者》的演出獲網民稱讚，隨時以「黑馬」姿態後來居上。視后方面，大概是好戲之人鮑起靜與江美儀，跟備受力捧的陳瀅之爭；唐詩詠雖有4套劇提名，受「離巢」因素影響被看淡。另外，丁子朗、陳曉華及王灝兒等生力軍則首次角逐視帝視后。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

無綫頒獎典禮明年1月8日在電視城舉行，昨日在記者會揭曉16個獎項提名名單。上屆視帝譚俊彥聯同馬國明、陳自瑤、丁子朗、宋宛穎、梁凱晴及邵初等50名藝員出席並拉票，一衆候選視后僅陳自瑤出席。無綫總經理曾志偉會上頒發由藝員投票選出的「我至Like《傳承·狂歡55》綜藝節目」，最後由《黃金盛宴》、《全城一叮》及《香港小姐再競選》奪得。志偉多謝全台所有同事上下一心，眾志成城，將「傳承55」做好。曾勵珍和樂易玲等高層昨日亦有現身。

譚俊彥平常心面對爭取冧莊

馬國明負責揭曉「最受歡迎電視女角色」提名名單，看到女友湯洛雯榜上有名時直言，「我當然有私心，看好湯洛雯！」揭曉「最佳女主角」名單的譚俊彥則表示撐有份演出《十八年後的終極告白2.0》的龔嘉欣，至於他可有信心蟬聯視帝？他表示今年競爭激烈，車總（林敏驄）和山聰都很犀利，展鵬又有很多作品入圍，故會平常心面對。

爭取冧莊的譚俊彥表示見到《十八年的終極告白2.0》和劇中演員有份角逐各獎項，已覺大滿貫，「我私心是撐山聰，希望大家努力得到回報。我上年攞獎都要多謝馬國明，因他不斷鼓勵我，今年就輕鬆很多。」馬國明取笑對方：「上年你都很輕鬆呀，因為你攞硬。」他對視帝同樣抱平常心，全力支持《白色強人II》，撐同劇的陳豪和郭晉安，希望橫掃所有獎項，同時也希望女友奪得「最受歡迎電視女角色」，「我會幫她拉票，希望大家投湯洛雯一票，將我的一票也投給她。（是否身家也給對方？）這個不要公開講，問譚俊彥就會知。」譚俊彥自言身上只得一張八達通，所有錢由太太管理。笑問湯洛雯也獲提名「最佳女主角」，是否女友奪視后就即刻結婚慶祝？馬國明笑謂不關事。譚俊彥與馬國明亦開心見到戴耀明有提名，大讚對方是很用心的演員。

角逐視后 陳自瑤成就解鎖

去年「最佳女配角」得主陳自瑤今年憑《回歸光影頌：母親的乒乓球》獲「最佳女主角」和「最受歡迎電視女角色」提名，她覺得很開心和感恩，沒想過有份入圍，因今年主演劇集不多，故以為無份入圍。可有信心得獎？她說：「可提名最佳女主角已是成就解鎖，說實在真的沒有信心，因這套是單元劇，希望下年有機會。」陳自瑤支持《下流上車族》的江美儀和林敏驄奪視后視帝，大讚美儀是好戲之人兼好前輩，很喜歡看對方演戲，其餘名單上很多人亦做得很好，很難揀，「我覺得《下》劇真的很好看，很貼地，《美麗戰場》又很有話題，《超能使者》裏面每個又很能打。不過我套劇都很好看，很溫情，我甚少演這類小角色，希望大家都支持投我一票」。

丁子朗首挑戰最佳男主角

丁子朗去年奪得「飛躍進步男藝員」，今年憑《青春不要臉》挑戰「最佳男主角」，「飛躍得快得滯，自己都嚇倒，有提名已很開心，自覺有很大進步空間，陪跑多幾年先」。子朗表示真心支持今年分別在《美麗戰場》及《下流上車族》合作過的陳山聰和林敏驄，其心水則是《痞子殿下》周嘉洛，「為免被指偏心，我會將票投給自己，以免得零票」。視后方面，子朗支持鮑起靜和江美儀，大讚美儀是教科書級演技，合作《下》劇時經常叫他們留在片場不要走，看她演戲之餘並親身教導，「只是這個心意都值得，最愛美儀姐！」

邵初角逐兩獎自認未夠班

有份角逐「最佳女主持」的宋宛穎，自言名單上有很多優秀前輩，能夠榜上有名已很開心。邵初就對同時獲提名「最佳女主持」和「飛躍進步女藝員」感到有點愕然，自認未夠班，所以絕對沒信心，能入圍已很感恩和開心。梁凱晴雖然未有提名，但榮幸台慶當晚可跟眾多前輩一起主持，獲益良多。問到3人看好誰獲得「最佳女主持」？邵初表示：「Do姐（鄭裕玲）就不用說啦，已經超班。」3人又異口同聲支持麥美恩，大讚對方好人，會細心教導和照顧她們，此外亦看好陳庭欣、朱凱婷和陳貝兒。

《青春本我》炎明熹入圍3獎

另外，炎明熹和姚焯菲在「最受歡迎電視歌曲獎」提名名單中各佔3首，平分秋色。炎明熹更憑《青春本我》首度入圍「最佳女配角」、「最受歡迎電視女角色」和「飛躍進步女藝員」。

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