美國音樂頒獎禮 BTS最受歡迎流行曲組合四連霸 Taylor Swift膺年度藝人橫掃6獎

去年的AMA年度藝人大獎，樂壇天后Taylor Swift輸了給BTS，此獎今年終於回到她手裏，而且所有提名全部勝出，她雙手幾乎拿不住衆多獎項。（法新社）

【明報專訊】美國音樂頒獎禮（AMA）前日在洛杉磯微軟劇院舉行，樂壇天后Taylor Swift近日人氣強勁，在AMA亦氣勢如虹，賽前獲6項提名，結果全部得獎，包括被視為大獎的年度藝人殊榮，成為大贏家；並且累計贏得40獎，刷新樂壇及其個人在AMA的最高紀錄。去年擊敗Taylor Swift捧走年度藝人大獎的韓國防彈少年團（BTS），連續4年贏得最受歡迎流行曲組合，以及新增的最受歡迎K-Pop藝人。

Taylor Swift上月推出新專輯《Midnights》賣個滿堂紅，上周重登Billboard 200榜首位置；明年3月開始的52場美國巡迴演唱會，數以百萬計門票瞬間售罄，風頭一時無兩。前晚在AMA頒獎禮，獲6項提名的她，橫掃最受歡迎MV（All Too Well）、最受歡迎流行曲女歌手、最受歡迎流行專輯（Red）、最受歡迎鄉謠女歌手及最受歡迎鄉謠專輯之外，還贏得至高榮譽的年度藝人殊榮，角逐獎項全部報捷，再次刷新自己紀錄，以累計40獎成為AMA歷來得獎最多的歌手。

Taylor Swift贏得最受歡迎流行曲專輯致謝時表示，從沒預計重錄大碟《Red》對歌迷來說意義重大，並感謝過程中幫助她的所有人，「日以繼夜在錄音室，仔細地重新創造」，又感激幫手執導《I Bet You Think About Me》MV的好友兼《花邊教主》女星碧琪麗芙莉（Blake Lively），以及有份演出的《壯志凌雲：獨行俠》邁爾斯泰勒（​Miles Teller）等。到領取最受歡迎MV獎時，她則感激粉絲的支持，才會推出《All Too Well》10分鐘長版本及短片。Taylor擊敗兩大天后Adele、Beyonce及舊愛哈利史泰敖（Harry Styles）等強勁對手，贏得年度藝人大獎。她在台上再次多謝粉絲，稱是她不斷創作音樂的動力，「樂迷很清楚告訴我，會聽我製作的歌曲，這鼓勵了我，結果發現愈推出多歌曲，我會愈開心」。

BTS成員柾國前晚在卡塔爾世界盃開幕禮演出，在AMA跟隊友擊敗Coldplay等對手，獲頒最受歡迎流行曲組合。不過BTS今年缺席頒獎禮，同門師弟組合TXT卻有到場，在今年新增的最受歡迎K-Pop藝人，TXT飲恨，不敵師兄BTS，後者同時力壓Blackpink、Seventeen及Twice等人氣組合得獎。

Chris Brown得獎被噓

擔任頒獎嘉賓的女歌手Kelly Rowland宣布Chris Brown贏得最受歡迎R&B男歌手時，現場傳出明顯的喝倒彩聲音，代缺席頒獎禮Chris Brown領獎的Kelly即時呼籲觀衆冷靜，並稱自己很欣賞對方，「我想告訴Chris，多謝他製作了很多好歌，也要多謝他成為很好的表演者」。據報Chris Brown原定會在頒獎禮演出，向已故流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）致敬，卻臨時取消，並且沒明言原因，有消息稱疑與他2009年在格林美音樂頒獎禮毆傷時任女友Rihanna有關。

向Lionel Richie致敬

另一方面，作品包括《Say You, Say Me》等流行歌的Lionel Richie，獲頒偶像榮譽獎。失明歌手Stevie Wonder聯同新一代創作人Charlie Puth自彈自唱《Easy》等Lionel的經典金曲，整個致敬表演近半小時。女歌手Pink穿著滾軸溜冰鞋上台獻唱新歌《Never Gonna Not Dance Again》，為頒獎禮掀開序幕，其後再出場唱出《Hopelessly Devoted to You》向今年8月逝世的《油脂》女星奧莉花紐頓莊致敬。