【開箱】《夢際歷險記》英勇女孩夢裏尋親

【明報專訊】《飢餓遊戲》電影系列導演法蘭西斯羅倫斯（Francis Lawrence）執導、「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）主演魔幻片《夢際歷險記》（Slumberland），本月18日在影視串流平台Netflix上架，影評網站爛番茄觀眾好感度89%，專業影評人卻只給40%低分，何以形成強烈對比？

漫畫改編 故事似《千與千尋》

早在2020年3月，Netflix確認積遜莫瑪參演《夢際歷險記》，但受疫情影響，拍攝日期一再延遲，直至2021年2月終於開鏡，並於3個月後煞科。電影改編自漫畫《Little Nemo in Slumberland》，故事由一對守護燈塔的父女說起，《孤寒鬼歌頌聖誕》瑪露巴克利（Marlow Barkley）飾演11歲女孩妮莫，喪母後便跟《情繫海邊之城》佳奧贊特拿（Kyle Chandler）扮演的父親彼得相依為命，直至某個暴風雨晚上，彼得收到附近海域的漁船求助，於是出海營救，結果一去不返。妮莫遵從父親遺囑，跟隨素未謀面的叔叔菲利普（基斯奧杜迪飾）返回市區居住，從此過着枯燥乏味的生活。

某夜妮莫夢回燈塔，見到父親曾經提及昔日冒險拍檔、頭頂長有羚角的半人半獸佛利普（積遜莫瑪飾），後者表示只要找到失傳已久、通往夢境世界「夢土」（Slumberland）的秘密地圖，就有機會找到彼得。妮莫一覺醒來，感到疑幻似真，直至在父親遺物中發現秘密地圖，並在佛利普協助下，勇闖神秘夢境，展開尋親之旅。這個故事設定，某程度跟日本動畫大師宮崎駿的《千與千尋》大同小異。

妮莫與佛利普跟着地圖指示，遊走他人夢境，內容千奇百趣，令她眼界大開，忽然「夢警」格林警探出現，聲稱要緝拿佛利普歸案，原來這張地圖屬於潛意識活動管理局（簡稱潛管局）所有，某日被佛利普偷走，一直逃去無蹤，她走遍無垠夢境，誓要物歸原主。二人幾經艱辛，終於闖入夢境盡頭，在「惡夢無盡海」找到一顆能夠達成人類任何夢想的「魔珠」，究竟妮莫能否父女重逢？佛利普的真正身分又是誰？便成為全片最大懸念。

父女情誼感人

《夢際歷險記》是以兒童及青少年為目標觀眾的魔幻電影，部分影評人覺得幼稚乏味，因此給予低分，自是不難理解。導演法蘭西斯羅倫斯已盡力把本片拍到老少咸宜，故事節奏明快，絕不拖泥帶水，由妮莫喪父、夢見佛利普、攜手勇闖異世界，到最後孤女終於釋懷，過程緊張刺激，夾雜輕鬆笑料，作為一齣合家歡電影，《夢際歷險記》絕對及格有餘。片中描述父女情誼亦感人，戲中提及兩對「父女」，一是妮莫與彼得的血濃於水，另一是她跟叔叔菲利普的養育恩情。前者着墨不多，反而令人回味；後者關係疏離，結局峰迴路轉，妮莫經歷失去再重新擁有，菲利普亦因她的出現而再嘗人間溫暖，總算大團圓收場。

為免劇透，積遜莫瑪戲中真正身分在此不贅，但他飾演佛利普倒是不錯人選，時而賴皮時而搗蛋，都算活潑生鬼，至少不會令人覺得硬滑稽；《夢際歷險記》的視覺效果亦相當出色，戲片出現孤島燈塔、百變夢境，全屬電腦CG製作，色彩鮮明艷麗，跟同樣以夢境為題材的《睡魔》暗黑風格，各有所長任君選擇。