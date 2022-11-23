喜與年輕江美儀撞樣 郭柏妍恨承傳「母親」演員精神

【明報專訊】郭柏妍昨日於電視城為《歡樂滿東華2022》踩滑板表演排練，表示這款滑板跟她在《下流上車族》中踩的滑板款式不同，首次學踩，要加緊練習，雖然練習期間傷及膝蓋舊患，但為慈善無所謂。

談到憑《下流上車族》獲《萬千星輝頒獎典禮2022》3項提名，包括最受歡迎電視女角色、最佳女配角及飛躍進步女藝員，更被指是女飛躍大熱，郭柏妍開心說：「真的很感謝，完全沒有想過，其實拍攝前後都很緊張，不知劇集播出後有什麼反應。全靠驄哥（林敏驄）、鮑姐（鮑起靜）、美儀姐（江美儀），令大家留意到我。」可有信心奪走女飛躍？她稱平常心，「每個獲提名的女演員都付出很多努力，誰攞獎都會戥人開心，車芊芊（角色名）得到大家接受已經贏了」。郭柏妍力撐「父母」驄哥和美儀姐攞視帝視后，鮑姐同樣憑《下》劇提名女主角，她承認很難揀，「大家一家人，手心是肉，手背又是肉，她們都是我心目中的最佳女主角，可以雙視后便圓滿，最好攞埋最佳劇集」。

對於網民指她與年輕時的江美儀撞樣，郭柏妍表示有留意，可以似美儀姐當然開心，「除了外貌，我都想有美儀姐那種演員精神和專業態度，令我歎為觀止，要好好反思和學習，令大家看到不一樣的我」。想不想有美儀姐的好身材？她說：「我都ok的，手長腳長，四肢靈活。」

記者：陳釗