兒子劉愷威認愛李曉峰 劉丹睇相大讚靚女「最重要人品好」

【明報專訊】劉丹（丹爺）昨日在電視城宣傳處境劇《愛．回家之開心速遞》。當記者恭喜他的兒子劉愷威與內地女星李曉峰承認戀情時，丹爺心情大靚，即時哈哈大笑說多謝。他說：「前幾日已有朋友說我經常笑，其實我一向都喜歡笑。（最近是否笑得更甜？）當然是。」

未告知孫女「小糯米」

丹爺指兒子好口密，見戀情曝光後，才致電回港問他們有否看到報道，並承認拍拖。兒子何時帶女友回來見家長？丹爺透露兒子明年1月會返港，但不知會否兩個人來，能否留港過年也未知，始終新年期間多工作，「不緊要啦，知道大家開心就得。兒子有傳女友照片給我看，很靚女。只要兒子滿意，我就滿意了。聽說她學歷很好，但最重要人品好。（有說他們相處得很好？）都希望這樣，我和太太都好開心」。丹爺表示未將此事告知孫女「小糯米」，留待兒子回港親自跟女兒講。

讚嘉玲待人謙虛

對於黎彼得早前表示抗拒回無綫拍劇，令《愛．回家》中的「大四喜」難以齊人？丹爺也感可惜，「都無辦法，相信公司高層有他們的安排和理由」。談到粵語片紅星嘉玲離世，丹爺稱跟對方沒合作過，但20多年前，跟明星足球隊去泰國玩，嘉玲與丈夫曾招呼他們，「嘉玲真的很好人、很客氣，已經有咁上下身家、地位，但對人還是很謙虛」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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