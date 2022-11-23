《戀慕》奪國際艾美獎 李善均失視帝 宋仲基表揚《上流寄生族》推手李美敬

《大腦博士》李善均（圓圖）鎩羽而回，最終由《Crime》杜格里史葛贏得視帝。（路透社）

【明報專訊】第50屆國際艾美獎昨日（香港時間）在紐約舉行頒獎禮，「韓流」成為今屆焦點，朴恩斌與路雲合演古裝劇《戀慕》獲頒最佳肥皂劇，實現韓劇零的突破；全力支持《上流寄生族》進軍奧斯卡的韓國CJ集團副會長李美敬，亦從《財閥家的小兒子》男星宋仲基手上接過榮譽獎，表揚她推動韓流有功。

來自23個國家及地區、合共60部候選劇集和節目，角逐今屆國際艾美獎15個獎項，KBS古裝劇《戀慕》擊敗馬思純與白敬亭合演內地劇《你是我的城池營壘》等競爭對手，奪得最佳肥皂劇獎，亦是史上首部獲頒國際艾美獎的韓劇，主角朴恩斌與路雲未有到場，改由製作人上台領獎。

盛裝亮相紅地氈的《上流寄生族》男星李善均，未能憑影視串流平台Apple TV+韓劇《大腦博士》飾演記憶力驚人卻缺乏同理心的神經學專家捧走最佳男主角，結果由英國犯罪劇《Crime》杜格里史葛（Dougray Scott）登上視帝寶座，影后則由法國劇《瘋女人的舞會》（The Mad Women's Ball）露迪拉雪（Lou de Laage）勝出。

其他得獎作品包括《性愛自修室3》獲頒最佳喜劇，澳洲真人騷《光譜上發現愛》第2季贏得最佳非戲劇節目獎，《超級無敵羊咩咩 聖誕要出走》亦拿下最佳兒童動畫獎。香港觀眾可以透過影視串流平台Netflix收看上述3部得獎作品。

上月舉行第2屆奧斯卡電影博物館晚宴，韓國CJ集團副會長李美敬率先獲得表揚，昨日輪到國際艾美獎獲頒榮譽獎，讚揚她推動韓流有功，大會邀請《財閥家的小兒子》宋仲基頒獎，他指李美敬是韓流最重要推手，獨具慧眼，支持奉俊昊開拍《上流寄生族》，終贏得奧斯卡最佳電影、導演等4個大獎，「兩年前，我在哥倫比亞拍攝電影《波哥大》期間，跟工作人員留在酒店房間收看奧斯卡直播，見證《上》片得獎一刻，所有人都興奮歡呼，作為韓國演員，我從未如此驕傲過」。

宋仲基頒獎前，大會播出短片介紹李美敬對韓流的貢獻，包括投資開拍《上流寄生族》、《分手的決心》及《孩子轉運站》等揚威國際韓片，又參與製作《愛的迫降》、《我的大叔》和《王后傘下》等韓劇。李美敬致謝時提到，無論宋仲基主演《太陽的後裔》、韓流天王Rain與人氣男團BTS等，都在全球發光發熱，她日後會繼續擔當文化橋樑角色，把韓國演藝人才和作品帶到全球觀眾面前。