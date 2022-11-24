汪小菲稱退場 「離婚遺物」牀墊遭宰割 大S發聲明否認吸毒婚內出軌

【明報專訊】台灣女星徐熙媛（大S）與內地富商前夫汪小菲近日爆出金錢糾紛，大S因汪小菲未履行離婚協議，自今年3月未支付相關生活費欠逾500萬新台幣（約125萬港元），向台北地方法院申請強制執行，令汪小菲與媽媽張蘭連環狙擊大S、小S（徐熙娣）與S媽，隔空爆發罵戰，其間提到大小S涉及毒品，又諷大S與具俊曄婚後仍睡汪小菲買的牀墊。汪小菲昨日突然在社交網發文表示停戰，又叫將牀墊燒了。不過大S前日將牀墊送到汪小菲在台北經營的酒店，昨日再發6點聲明否認與小S的吸毒指控，強調沒婚內出軌。汪小菲酒店人員則找專人將牀墊剪爛銷毁。

大S去年11月宣布跟汪小菲結束10年婚姻，大S今年3月再婚嫁韓團酷龍成員具俊曄。日前汪小菲被指違反離婚協議，自今年3月未向大S支付相關生活費，欠約125萬港元，大S向台北地方法院申請強制執行，法院已裁准，汪小菲必須如期付款，否則他在台灣的資產如存款和經營的酒店S Hotel可能被抵償或查封。

汪小菲稱大S發起戰爭

汪小菲與媽媽張蘭不滿反擊，與大S連日隔空開火。汪小菲曾表示赴台跟大S正面對決，但最後未有成行。昨日汪小菲態度軟化在微博發文，「咱們夫妻一場，昨（前）天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我什麼都不想說了，牀墊給燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了，你是我孩子媽媽，我感謝你。我什麼都不說了，把孩子照顧好」。隨後他再發文：「我，汪小菲，我退場了，把我的訴求和真實情况說出來就完了。」但隨後刪走兩帖。

大S送牀墊到汪小菲旗下酒店

汪小菲帖文提到的牀墊，有指是價值200萬新台幣（約50萬港元）的頂級瑞典牀墊，當年為讓大S睡得舒適而購入。在罵戰中他諷大S再婚後未有換牀墊；據台媒報道，大S前日已叫工作人員將牀墊送往汪小菲經營的S Hotel門外。

對於被指涉毒，大S昨日在社交網列出6點聲明反擊，否認和小S吸毒，「我和我妹不能吸毒；因為我倆心臟都不好，我妹一周平均工作四天不等，又跟公婆和小孩住一起，根本沒吸毒的條件。我本人對吸毒沒興趣，台灣不開放任何毒品，我們很守法」。她澄清汪小菲提出的明細表不是她寫，「我也沒拿到4000多萬；但每個月會收到100萬台幣，是做為身心受創的補償，最近小菲和我達成20萬的家裏開銷，他都有積極支付。至於這次的欠款500萬元是他要給孩子的存款，但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法」。

大S一力承擔：勿殃及無辜

說到子女撫養權，大S稱討論協議書時，知道汪小菲愛孩子，提出讓他擁有撫養權，她有探視權，但被拒絕說需要3年時間，於是達成協議孩子先讓她照顧。疫情下來回需隔離，汪小菲有幽閉恐懼症，因此難見孩子，理解對方心急焦慮脾氣暴躁。大S表示與汪小菲的婚姻沒經營好，「因此我主動退出，毫無怨念。我還是希望他好！」她強調：「維持或斬斷10年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌。」最後她說一人做事一人當，「啥事衝我來，勿殃及無辜」。

遭宰牀墊價值約2.5萬港元

台媒報道，罵戰中的「離婚遺物」牀墊放在汪小菲旗下的S Hotel，傍晚在兩男「奮力宰割」下，5分鐘內淪為廢物。酒店公關表示前日下午4時從大S家運過來，廢棄牀墊是大型垃圾，酒店沒法使用，所以請專業回收廠商處理，費用1.5萬新台幣（約3800港元），之後會全銷毁。不過有台灣傳媒拍到該牀墊牌子非原本所指的品牌，價錢相距甚遠，約值10萬台幣（約2.5萬港元），惹質疑是否被換。酒店人員重申牀墊是由大S家送來，他們不知道是什麼品牌。

娛樂組