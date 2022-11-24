偕女兒飛泰國送別嘉玲 黃栢文謹記母親教誨「做人要真」

【明報專訊】著名粵語片紅星嘉玲（何珮英）周一（21日）在泰國住所離世，享年87歲。嘉玲離世消息傳出後，64歲資深演員黃栢文是其兒子的身分曝光，黄栢文昨早與女兒飛往泰國奔喪，在機場接受訪問時神情凝重，透露母親喪禮採取佛教儀式，會在廟宇誦經3日，之後火化，骨灰安葬在泰國，但具體日子未清楚，在當地的弟妹正安排，他去到才知道細節。

黄栢文哽咽表示對母親離世至今心情仍未平復，但有種放鬆感覺，因媽媽終於不用捱苦，「因為她呼吸很困難，差不多每一日都要醫生和醫護人員處理她呼吸的問題，要幫她順番條氣。其間我見到她很辛苦，希望媽媽一路好走。」女兒與嫲嫲關係要好，黄栢文說女兒一直很惜嫲嫲，知道嫲嫲離世後哭了兩日。

絕非借母離世增曝光

談到母子的難忘回憶，黄栢文表示，「跟她在一起的每一分每一秒都是難忘的，往後這段日子，我想我們每次講起與媽咪的往事和相處，會是我們家庭聚會的話題」。母親的教誨有否銘記於心？他說：「她說做人最緊要真，這句是她由細到大給我的教誨。」黄栢文稱不想揭太多母親私隱，姑勿論坊間怎樣說，希望大家給予他們一家空間，他絕對不是想借媽媽過世一事增曝光。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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