袁偉豪是非纏身缺席宣傳 鮑起靜偏心 視帝一票揀陳展鵬

【明報專訊】鮑起靜（鮑姐）、袁偉豪、蔣家旻和文雪兒等演出的無綫5集短劇《仁濟心》周六（26日）首播，昨日舉行記者會。袁偉豪近日在社交網發文不滿傳媒對新歌的報道，「不明為何報道永遠都係錯重點？」無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》日前播出一集，劇中歐瑞偉疑抄襲他早前炮轟傳媒的說話，「我欠咗你哋班傳媒？」未知是否受負面報道影響，袁偉豪未有現身，宣傳人員稱他有事，未能出席。

鮑姐憑《下流上車族》角逐無綫頒獎禮最佳女主角，感開心和榮幸，稱全靠好劇本和拍檔才使劇集受歡迎。她看好劇中「新抱」江美儀封視后，「老人家機會應該不大，出街人人叫我『Emma婆婆』已當得獎。每部劇都好和平均，我都喜歡林敏驄和陳展鵬，特別展鵬在《超能使者》揮灑自如，又多高難度動作，唐詩詠的角色也做得好。」鮑姐稱林敏驄和展鵬像自己左右手，真的要投票，直認多少會偏心揀亞視之友（陳展鵬）。

33歲蔣家旻飾演17歲反叛學生，曾擔心違和，幸穿校服仍似學生。她當年在學校不算特別受男生歡迎，中三初戀，跟大兩年師兄拍拖，對方似關智斌，「我16歲時曾跟關智斌拍港台劇，見到他時心卜卜跳，他還送我唱片和寫真，當時覺得好冧」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com