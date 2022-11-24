江嘉敏練完飄移似患五十肩 何廣沛打沙煲無懼弄傷靚樣

【明報專訊】無綫籌款節目《歡樂滿東華 2022》12月3日舉行，昨日舉行記者會，陳百祥、何廣沛、江嘉敏、郭柏妍和李芷晴等出席，眾人伸手示範其中一籌款項目「浸冰水」，凍得他們大叫。江嘉敏與動作演員羅浩銘預告合作「飛車飄移」，她負責駕駛，羅浩銘在車頂做高難度動作。江嘉敏自爆在無綫有花名「環保大道車神」，但經常遇爆胎，最高紀錄試過一星期爆7次。她表示心情緊張，最初監製只要她做乘客，不能尖叫及面不改容就可以，現在改由她駕駛，公司預備兩部車，開始訓練飄移技巧，「希望沒有意外發生，公司已買重保險。練完車後，因扭軚太多和拉手掣，搞到似患上五十肩」。

何廣沛將表演打沙煲及搶包山，透露外婆是長洲人，爬包山可以威給外婆看，並笑說：「拍劇經常被打，甚少打人，今次安排我和謝嘉怡一齊打沙煲，相信都姐手姐腳，要靠武指提點。」他要練習用手、腳、踭打爛沙煲，不擔心碎片可能弄傷靚仔樣，萬一受傷留疤痕，可化妝遮掩。

李芷晴早前參加《香港小姐再競選》奪亞軍，承認近期公司不斷給予演出機會，期望拍劇和當主持。她有份演出「浸冰水」，需要穿泳衣浸在浴缸，被人用冰水照頭淋。談到她在台上手浸冰水10秒都凍到震，怕凍的李芷晴說：「聽聞當晚可能有冷鋒至氣溫下降，有些擔心。雖然要穿泳衣騷身材，但之前比賽有收身，近期吃清淡些便可。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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