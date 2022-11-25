避疫近3年 受坐骨神經痛困擾 陳寶珠為慈善出山 被忠粉感動

【明報專訊】75歲陳寶珠前年初辭演粵劇《紫釵記》，令粉絲擔心其健康狀况，昨日她公開亮相，親證受坐骨神經痛影響腳部疼痛，加上疫情反覆，暫未有演出計劃，自認身為長者要以健康為重。同場現身的鄭伊健罕有地大曬幸福，稱與結婚9年的蒙嘉慧過二人世界好開心。

陳寶珠與鄭伊健昨日出席慈善活動，為「香港血癌基金」籌款，前者的「忠粉」到場拉橫額支持，並溫馨提示偶像要加衣禦寒。戴了兩個口罩的陳寶珠向現場粉絲揮手答謝，稱年紀漸長，聖誕不願出街，打算留家歡度節日。正在開個唱的鄭伊健覺得做慈善好有意義，即使犧牲休息時間也現身支持。

暫未有演出計劃

陳寶珠受訪時表示疫情爆發近3年，其間沒出席過公開場合，因擔任這個慈善活動大使多年，故一定要現身支持，也開心跟大家見面。鑑於疫情反覆，她不敢掉以輕心，拍照時也不除口罩。她說：「我是長者，要小心點。今日見到粉絲拉橫額表心意，令我非常感動，知道粉絲好掛住我，多謝他們多年支持，在我身邊發放正能量和愛心，大家年紀差不多，有些較後生都50幾歲，很難得有對我那麼好的朋友，不離不棄。」

提到傳因腰部舊患復發，前年辭演粵劇《紫釵記》？陳寶珠表示其實受坐骨神經痛困擾，令腳部疼痛，近年積極做物理治療，平時亦會做運動、到海旁散步，情况已經有好轉，但暫未有演出計劃。她說：「總會有機會再演出的，現在身體為重，最緊要有信心。」

對嘉玲離世感惋惜

聖誕將至，陳寶珠未有計劃相約「七公主」聚會，她說：「大家保持身體健康，要安全，盡量少接觸人群。」談到粵語片紅星嘉玲離世，寶珠感惋惜，讚對方好好人，「 我拍《女殺手》片頭要唱歌，於是致電嘉玲，她幫我設計造型。我們曾合作《玉女追兇》，但好多年沒見面，因環境不同很難碰面」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳