唱情歌冧蒙嘉慧 鄭伊健扮失憶

【明報專訊】鄭伊健不止為慈善機構出力，私下還捐款，認為有意義的事可做就做。他正舉行一連9場紅館演唱會，稱目前不容許想個「攰」字，稱頭5場反應好好，非常開心，令他有更大動力應付餘下4場，也感激在日本遊學的太太蒙嘉慧（Yoyo）趕回港撐場，「這幾年開演唱會，她都在我身邊幫手打點；爸爸入場睇騷，都是靠她照顧」。提到Yoyo在社交平台自爆成功爭取到聽老公唱情歌。伊健笑說：「不記得嘞。開演唱會是開心事，借安歌時間『自肥』，做自己想做的事囉！平時我們好少唱歌，打機比較多。」是否浪漫情人？他說：「不知點衡量，但太太收貨，我們相處得好開心。」

自爆睇ERROR節目減壓

問伊健完騷後如何慶祝，他期待打機、飲啤酒、約朋友食飯和BBQ，他說：「疫情期間，公共設施都關閉，好期待約朋友去燒烤場燒雞翼。」至於聖誕會否出埠過節，他表示暫時不敢想旅行，怕沒心機工作。

前晚第5場演出，台下有ERROR三子梁業（肥仔）與何啟華（阿Dee）及郭嘉駿（193）捧場，安歌時，伊健點名多謝ERROR，他說：「我上一次演唱會，返去減壓就係睇你哋嘅ERROR遊。」伊健笑言學ERROR的自肥精神，知他們有新節目並準備開演唱會，打氣說加油！三子舉手向台上伊健膜拜又鞠躬，全場歡呼。

樊亦敏曬合照憶檸檬茶廣告

樊亦敏在社交平台上載與伊健合照，兩人於1987年合作檸檬茶廣告，相隔35年，網民大讚兩人保養得好。樊亦敏於1994年也曾跟伊健合作電影《風塵三女俠》。