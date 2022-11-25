內地巡唱回港 胡鴻鈞無留意蔡思貝獲提名爭視后

【明報專訊】胡鴻鈞與鍾柔美（Yumi）昨日為音樂會綵排，前者稱之前曾在電台音樂會跟Yumi合唱過一小段歌曲，今次會合唱幾首歌，笑言很久沒接觸過年輕人，因去了內地巡唱半年，前日才回港，稍後會返內地繼續巡唱，直至農曆新年才回港。是否因香港工作被「聲夢」歌手搶去，要轉向內地發展？他說：「我不知點答！我去探路，做開荒牛。去哪個地方都好，有歌迷最緊要，香港和內地粉絲都好熱情。（多了內地粉絲？）希望有啦。可能增多一萬幾千。（香港粉絲有否減少？）要開完今次音樂會才知，睇睇有無忘記我。」

撐鍾柔美爭樂壇新人獎

Yumi目前忙於兼顧學業與工作，若有機會到內地演出，也想嘗試，亦期望能入圍角逐樂壇新人獎。問胡鴻鈞可有給Yumi意見？他自嘲道：「我是10年前新人，這一代新人好有自己想法和性格，比起10年前的我優秀好多，新一代好有準備，不論唱功、舞台演出都好好，我當年參加完比賽還懵懵哋。他們不需要我不合時宜的意見。」他表示已看過Yumi的新歌MV，會投對方一票。Yumi表示只敢向相熟的同學拉票，「平時在校園是學生身分，希望保持低調，不會亂向不相熟的學生拉票」。

問胡鴻鈞有否留意緋聞女友蔡思貝獲提名爭視后？他說：「無，我只留意自己。（早前蔡思貝幫手撻車？）太耐的事了，我專注這個音樂會。（會否請蔡思貝睇騷？）看她會否問我，因門票好矜貴。（感情轉淡？）同個個都好淡，太耐不在港，我同屋企人都要重新建立關係，好疏離。」

記者：鍾一虹