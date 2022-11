next

【明報專訊】電影史上最高票房紀錄保持者、金像導演占士金馬倫(James Cameron)執導科幻片《阿凡達》,相隔13年推出續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),美國定於12月16日開畫,香港與內地提早一日上映。據電影業內人士保守估計,《阿凡達2》美國首周末票房料收1.5億至1.7億美元(約11.7億至13.2億港元),如果推斷正確,將比2009年上映首集只收7700萬美元(約6億港元)多出逾倍。

不過,業界認為《阿凡達2》票房亦有隱憂,有傳續集片長3小時10分鐘,比首集多出30分鐘,令到戲院每日可放映場數相對減少,但可透過增加票價,彌補當中損失。另外,雖說《阿凡達》內地票房收逾13.7億人民幣,成為當年北美以外最大「票倉」,問題是近期內地疫情持續蔓延,多個地區實行封控,北京等地戲院暫停營業,恐對續集票房構成負面影響。