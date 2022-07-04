ViuTV節目發布會 MIRROR缺姜濤 AK封劇王 無信心挑戰Stanley做視帝

【明報專訊】《ViuTV 2023》節目發布會昨日舉行，推介明年劇集及綜藝節目。男團MIRROR及ERROR、女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）與蘇雅琳（Ivy So）等出席。MIRROR壓軸跳唱《Innerspace》，因成員姜濤腳傷休養，只有11子上陣，隊長楊樂文（Lokman）形容少了個人，感覺如打麻將三缺一，稱姜濤一直在群組報告最新狀况，目前做物理治療，正康復中。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

江生（Anson Kong、AK）分別擔正《打天下2》及《冰上火花》兩套劇，成為MIRROR成員中「劇王」。他說：「之前Stanley（邱士縉）都試過，已攞了ViuTV『視帝』，我拍的劇，只是咁啱堆埋一齊，不是公司安排，有Stanley喺度，我當然無信心做『視帝』，攞到『飛躍進步獎』已好好。」

Anson Lo飲食均衡 無再胃痛

商台叱咤頒獎禮公布「我最喜愛的男歌手」5強，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）及姜濤佔4席，圍攻前輩張敬軒。Ian與Edan均表示入到5強已開心。柳應廷（Jer）表示未因被踢出5強感不快。問可有信心鬥贏張敬軒？Anson Lo稱5強名單跟去年一樣，多謝粉絲投票，但不會想攞不攞到獎。會否驚如去年般被林海峰整蠱？他笑稱有心理準備，會保持警惕。鄭欣宜打入「我最喜愛的女歌手」5強，Anson Lo稱心水得一個，大家自己想，他知欣宜今年在歌曲上超級努力，花了很多心思，「如我見到她攞獎，當然超級開心」。再上台表演可有胃痛？他說：「睇完醫生好了好多，上次都關緊張事，最近飲食均衡，放鬆心情，節奏慢一點較適合現在的自己，逐步去習慣，每個人調整的時間不一樣，我每次演出前都花多點時間調整，進步良好。」

AK：尊重舞者擺喺心入面

對於政府暫停大國文化租康文署場地辦演唱會，MIRROR紅館演唱會不知何時能重啟。AK說：「隨緣吧！我們看到報告，有些問題涉及法律，我們未能答住。之後能否在其他場館表演，要等報告出晒，所有法律問題都解決好才知道。」無綫台慶請來郭富城壓軸演出，向舞蹈員致敬，被認為藉此教ViuTV尊重舞者？AK說：「我們尊重舞者是擺喺心入面，不需要成日提住。」

肥仔：獲叱咤組合獎派193裸跑

除MIRROR外，ERROR亦入圍「我最喜愛的組合」5強，成員梁業（肥仔）稱一直在想，有什麼宣傳攻勢增強信心，決定如獲獎，就派郭嘉駿（193）在台上裸跑。193笑指已承諾開騷裸跑，如獲獎就等下次開騷才「找數」。ERROR日前睇鄭伊健演唱會，獲對方公開多謝他們主持的節目助減壓。他們透露已邀請伊健任演唱會嘉賓，希望跟對方合唱《數碼暴龍》。Marf與Ivy So未有接受訪問。

魏浚笙盼進軍樂壇 頭炮出慢歌

魏浚笙開心稱終於開拍《膠戰S3》，期望到世界各地玩遊戲。他暫時未有新劇拍，正洽談電影，希望明年當歌手，頭炮出慢歌，雖然手腳不協調，若有需要都會唱兩首跳唱歌，讓大家醒神。

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