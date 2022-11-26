嘉玲喪禮 舊愛謝賢花牌放靈柩旁 郭秀雲：契媽沒遺願

【明報專訊】著名粵語片紅星嘉玲（何珮英）本月21日在泰國住所睡夢中離世，享年87歲。兒子黃栢文日前偕女兒飛往泰國奔喪，嘉玲契女郭秀雲前晚亦起程前往泰國，送別契媽最後一程。郭秀雲左手戴上當年出嫁時，契媽送給她的泰國古董手鈪，上面是蛇形設計鑽飾。她表示契媽喪禮以佛教形式進行，誦經3日。問到心情是否已平復？她說現在沒什麼，但去到泰國就很難講，因會勾起很多回憶，希望所有人都記得契媽在世時最美麗的時間。她最擔心是契爺，知對方無胃口，所以帶一些食材，以及契爺、契媽最愛吃的叉燒過去。郭秀雲最後一次見契媽是2019年疫情前，她和契爺、契媽都是12月生日，去泰國一起慶祝，「那時契媽已不太喜歡外出，但仍跟我們出外食飯，她當時狀况OK，之後盆骨和肺部開始有問題」。

可知契媽有什麼遺願？郭秀雲稱契媽想做的事都已做到，人到無求品自高，「契媽年紀都大，有仔女陪伴已經OK」。契媽離世後，令黄栢文的兒子身分曝光？她表示沒什麼特別看法，對方一直都存在，這些事在她出世前已發生，在她心中，兩名契哥和兩名契姐都很惜她，大家關係很好。

無綫節目《東張西望》派攝製隊到曼谷採訪嘉玲喪禮，寺廟內擺放嘉玲的白色靈柩及面帶笑容的遺照，很多親友送上花牌悼念，舊愛謝賢的花牌放在嘉玲靈柩旁邊。

記者：陳釗