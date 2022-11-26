瑪麗嘉兒感恩節演唱「咪嘴」捱轟

【明報專訊】每年11月第四個星期四是美國感恩節，前日紐約舉行大型巡遊，主辦單位估計，活動吸引300萬市民及遊客參與，氣氛熱鬧。除了女歌手Joss Stone、名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）等獲邀登上花車，沿途向民眾揮手外，樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）相隔7年再任表演嘉賓，大唱經典聖誕金曲《All I want for Christmas is You》，她的11歲子女Moroccan和Monroe亦有份伴舞，事後她透過社交媒體表示：「感恩節快樂！我為子女感到自豪和欣慰。」她的舞蹈員男友Bryan Tanaka亦留言大讚：「今年最佳演出。」

網民卻持相反意見，當表演結束後，不少人在社交媒體狠批瑪麗嘉兒「咪嘴」，態度令人作嘔：「她公然在台上假唱，而且從沒打算掩飾。」另一網民附和：「她是否永遠都不會現場唱歌了？」亦有人重提瑪麗嘉兒在2016年擔任紐約時代廣場除夕倒數活動的壓軸表演嘉賓，疑因機件故障導致失聲，她即黑面離場的醜事。

瑪麗嘉兒都算禍不單行，《All I want for Christmas is You》自1994年推出至今，一直深受全球樂迷歡迎，去年在音樂串流平台Spotify突破10億次點擊大關，自稱「聖誕女王」（Queen of Christmas）的她，曾經申請把該稱號註冊為個人商標，最近被美國專利及商標局駁回。

荷李活眾星過節放閃

趁着感恩節長假期，不少藝人都會享受天倫之樂，有「荷李活多仔公」之稱的《複雜關係》64歲男星艾力寶雲（Alec Baldwin），首次拍攝一家九口的感恩節大合照，陣容鼎盛；《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）亦偕男友兼搖滾樂隊Bon Jovi主將Jon Bon Jovi的兒子Jake Bongiovi到泳池嬉水，並留言「感謝所有人、事和動物」；今年5月才公開戀情的《永遠的愛麗絲》女星姬蒂寶絲禾夫（Kate Bosworth）和《虎膽龍威4.0》男友賈斯汀朗（Justin Long）則選擇郊遊，在蘋果樹下親暱合照，公然放閃。