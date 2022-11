瑪麗嘉兒感恩節演唱「咪嘴」捱轟

【明報專訊】每年11月第四個星期四是美國感恩節,前日紐約舉行大型巡遊,主辦單位估計,活動吸引300萬市民及遊客參與,氣氛熱鬧。除了女歌手Joss Stone、名嘴占美科倫(Jimmy Fallon)等獲邀登上花車,沿途向民眾揮手外,樂壇天后瑪麗嘉兒(Mariah Carey)相隔7年再任表演嘉賓,大唱經典聖誕金曲《All I want for Christmas is You》,她的11歲子女Moroccan和Monroe亦有份伴舞,事後她透過社交媒體表示:「感恩節快樂!我為子女感到自豪和欣慰。」她的舞蹈員男友Bryan Tanaka亦留言大讚:「今年最佳演出。」

網民卻持相反意見,當表演結束後,不少人在社交媒體狠批瑪麗嘉兒「咪嘴」,態度令人作嘔:「她公然在台上假唱,而且從沒打算掩飾。」另一網民附和:「她是否永遠都不會現場唱歌了?」亦有人重提瑪麗嘉兒在2016年擔任紐約時代廣場除夕倒數活動的壓軸表演嘉賓,疑因機件故障導致失聲,她即黑面離場的醜事。

瑪麗嘉兒都算禍不單行,《All I want for Christmas is You》自1994年推出至今,一直深受全球樂迷歡迎,去年在音樂串流平台Spotify突破10億次點擊大關,自稱「聖誕女王」(Queen of Christmas)的她,曾經申請把該稱號註冊為個人商標,最近被美國專利及商標局駁回。

荷李活眾星過節放閃

趁着感恩節長假期,不少藝人都會享受天倫之樂,有「荷李活多仔公」之稱的《複雜關係》64歲男星艾力寶雲(Alec Baldwin),首次拍攝一家九口的感恩節大合照,陣容鼎盛;《怪奇物語》美莉布朗(Millie Bobby Brown)亦偕男友兼搖滾樂隊Bon Jovi主將Jon Bon Jovi的兒子Jake Bongiovi到泳池嬉水,並留言「感謝所有人、事和動物」;今年5月才公開戀情的《永遠的愛麗絲》女星姬蒂寶絲禾夫(Kate Bosworth)和《虎膽龍威4.0》男友賈斯汀朗(Justin Long)則選擇郊遊,在蘋果樹下親暱合照,公然放閃。