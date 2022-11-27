何啟華宣傳新戲遲到20分鐘 黃子華：身價高嘅人係唔同啲

昨日的宣傳活動因何啟華（左）遲到20分鐘延遲，到場後即向黃子華（右）道歉。（攝影／記者：柯美）

【明報專訊】黃子華主演的《飯戲攻心》累積票房破7600萬，仍上映中。明年1月，黃子華又有新片《毒舌大狀》賀歲，定1月21日（年三十晚）上映。以黃子華掛帥，令人對票房有期待，但他認為《飯戲攻心》已是奇蹟，若《毒舌大狀》票房更高，真不知這世界會發生什麼事。

黃子華、王丹妮、何啟華（阿Dee）及楊㴓泳昨日聯同導演吳煒倫到旺角宣傳《毒舌大狀》，戲中另外兩名演員栢天男、廖子妤缺席，前者確診新冠病毒，後者因身體不適。活動因阿Dee遲到20分鐘延遲，黃子華等他到場後笑說：「果然身價高嘅人係唔同啲。」阿Dee連忙道歉。

阿Dee想學呂爵安「現身」無綫

阿Dee解釋早15分鐘返公司化妝，意外頻生才遲到，他說：「化妝時有隻隱形眼鏡裂了，走的時候又有部𨋢壞了。我很尊重電影，拍戲好準時，因每秒都是錢。反而拍公司的綜藝節目沒那麼準時，試過連踩10幾日，睡得3小時，『冧廠』遲到1小時，幸好公司體諒。」對於呂爵安（Edan）新戲《過時•過節》的宣傳片在無綫播出，阿Dee也希望《毒舌大狀》宣傳片在無綫播，他可「現身」該台。他認為現在有很多媒體，應一齊玩，「個餅得咁細，有乜好爭，搞什麼獨市，應一齊搞好個市」。

子華盼《毒舌》票房接近《飯戲》

對於《毒舌大狀》還有個多月便上映，黃子華表示心情興奮，笑稱《飯戲攻心》未開心完，又有另一部電影上映，可以一直保持開心狀態。會否希望《毒舌大狀》打破《飯戲攻心》的票房紀錄？他稱後者是歷史奇蹟，希望兩片票房接近，若不小心高過《飯戲攻心》，就不知這世界發生什麼事了。

今次是黃子華首度跟王丹妮合作，稱對方演出的電影《梅艷芳》，他也有幫手拍製作特輯，大讚王丹妮表現出色，演到梅艷芳的基本神韻。他說：「我在梅艷芳面前唱兩句歌都騰晒，正如王丹妮見到我一樣。」

王丹妮演囚犯「更醜都可以」

黃子華戲中飾演大狀林涼水，為王丹妮打冤獄案。他讚王丹妮得天獨厚，素顏演出還以為有化妝 。王丹妮說：「我有加深黑眼圈和整到更加醜，會更似坐監。我接受到，更醜都可以，沒有極限。」她透露為了該片，事前學了3個月手語，跟戲中的聾啞女兒溝通。問到跟黃子華演對手戲可有壓力？她稱沒有，合作很愉快，對方轉數快，令她的轉數也快了。

楊㴓泳表示不介意跟男友張振朗合作，看劇本是否適合及公司安排。

記者：柯美