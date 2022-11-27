【開箱】《過時·過節》 無仇不成父子 無怨不成夫妻

【明報專訊】港片自今年暑期起氣勢如虹，MIRROR成員呂爵安、姜濤及柳應廷初登大銀幕的《闔家辣》、《阿媽有咗第二個》票房報捷外，《明日戰記》和《飯戲攻心》更雄霸港片歷來最高票房冠亞軍。同樣由呂爵安主演的《過時·過節》，本月24日上映，又能否締造他今年第二個千萬票房紀錄？

夫妻鬧交 兒子出走

《過時·過節》講述8年前冬至，真（謝君豪飾）與玲（毛舜筠飾）夫婦帶同女兒琪（談善言飾）及仍讀中學的兒子陽（呂爵安飾），回到玲母（馮素波飾）的客家村屋食飯，玲弟明（梁祖堯飾）與母親口角後憤而離家，更觸發真與玲吵架，高叫離婚，陽目睹失控的真向玲動粗揮刀，父子衝突後，陽出走，從此再沒回家。8年後，明的女兒Joy（袁澧林飾）從英國返港，探望住在護老院的玲母，並寄居玲的住所，琪離婚後亦在娘家生活。真為了讓兒子陽回家跟外婆、母親等齊齊整整吃冬至飯，決定離婚後北上生活。

《過時·過節》雖然有關尋常家庭的衝突，卻比一般港片的風格靜謐。第一幕倒拍得頗有戲味，由毛舜筠回到娘家跟母親一起煮飯，母女倆在房間說悄悄話，到馮素波不喜新抱，引伸至對兒子的小人之心，造成的第一個衝突，推進十分順暢明快。之後帶出毛舜筠與謝君豪夫婦之間欠缺溝通，後者不懂表達，毛自覺被丈夫忽視，失控的大叫大嚷離婚，到謝失去理智釀成家暴，兒子護母心切，反擊爸爸，一氣呵成得像動作片鋪排，帶來戲劇高潮。

下一幕是8年後，毛舜筠、謝君豪與談善言即使同一屋簷下，也好像各不相干。毛謝沒離婚，前者感情卻寄託到兼職家傭的單親爸爸LK（張達倫飾）與兒子傑（黃梓樂飾）身上，當LK疑有新女伴及準備移民，毛偷聽得知，即不悅及感到受傷害。談善言為了逃避家庭問題，選擇早早結婚，終究離婚收場，連失業也不敢對父母明言，感情亦再次錯付予萍水相逢的馬來西亞朋友。謝君豪開夜更的士，回到家也跟老婆相對無言，像很多傳統爸爸，一切看在眼裏但不懂表達。

資深班底輔助新導演

然而電影下半段這家人很多之前的不滿、怨恨與憤怒，好像都可輕輕化解。譬如梁祖堯遠去英國8年一直沒回家，忽然想探望母親卻不幸逝世，要由8年甚至更長時間沒見祖母的袁澧林代勞（片首馮素波向女兒毛舜筠抱怨過「個女人咁耐都唔畀孫女我見吓」），祖孫感情如何建立？即時可熱淚盈眶擁抱？毛舜筠與謝君豪片中是「無怨不成夫妻」一對，明明欠缺溝通，很多怨懟，到謝說要離婚，毛又會悲戚的哭起來。

據報此片有着導演兼編劇曾慶宏的個人經歷，呂爵安的角色大概是其感情投射。片中呂離家出走後一樣到外地升學，還做生意，設計了一款遊戲讓人練習溝通，對於買家要求改動遊戲，即向拍檔雀仔（盧瀚霆飾）大發雷霆。他孤獨又倔強，加上畏懼而不願踏前一步，跟家姐談善言一樣，遇到問題選擇逃避，只是方式不同。片中呂爵安「回家」契機，是認識了失去親人的網友情哥（周志輝飾），一如林夕所寫的歌詞：「愛需要及時，只差一秒，心聲都已變歷史。」怕「愛得太遲」。電影尾聲那頓冬至飯，只有一屋4個女人坐下來吃，晚年失去兒子的婆婆馮素波好像頓悟了順其自然的真諦，不用再等「父親」、「丈夫」或「兒子」。片中的謝君豪與呂爵安「無仇不成父子」，多年以後再次面對彼此，才學懂放下，願意一起吃冬至飯，卻沒回到家裏。

《過時·過節》是「首部劇情電影計劃」第5屆大專組得獎作品，同屆專業組《燈火闌珊》女主角張艾嘉剛在台灣金馬獎封后。這計劃的得獎片成為近年港片生力軍，像《淪落人》、《手捲煙》和《金都》就評價不俗。《過》片劇本必定受到很多人青睞，完場時的製作者名單，監製莊麗真和陳淑賢分別是資深監製及編劇；編劇之一呂筱華曾經憑《天水圍的日與夜》摘下香港電影金像獎最佳劇本，《天》片大概是許鞍華導演最自然主義及人情練達的作品，《過》片經呂筱華潤飾了多少？文念中擔任藝術總監，加上資深攝影師關本良負責剪接，曾慶宏雖首次執導劇情長片，卻得到不錯班底輔助。

上映日期：11月24日