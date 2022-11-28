余子明設靈 馮素波送別妹夫「下世再見」

【明報專訊】余子明於本月10日因病逝世，享年80歲，昨日於香港殯儀館設靈，喪禮以佛教儀式進行，今日出殯，靈柩奉移歌連臣角火葬場火化。靈堂以白色鮮花佈置，陳寶珠、汪明荃、羅家英、薛家燕、古天樂、魯庭暉、劉俊謙及蔡思韵等圈中人送上花圈，姜大衛夫婦、林家棟、徐榮、趙希洛及譚淑瑩到場拜祭，因應家人信奉基督教，到場親友改為獻花不設上香。

子：爸爸走得好舒服

遺孀馮素雲及子女一早到靈堂打點，余子明兒子天佑稱喪禮照足父親生前的意思，遺照是媽媽覺得「靚仔啲」及去年拍攝而選用。他說：「媽媽心情已平復很多，但難免會睹物思人，我常提她，爸爸走得好舒服，我們在牀邊拖住爸爸，他由眼仔睩睩畀到反應，到慢慢好似瞓着，我覺得這樣走是最好方式。」他指爸爸遺願是再拍劇給大家看，可惜《940920》已成為爸爸遺作。

馮素波到場送別妹夫，她表示在靈堂強忍眼淚，不禁憶起與妹夫的往事，「最難忘昔日常跟他去睇相，他每次都喊，因相士總說他事業好，可惜他的父母享受不到，我便安慰及陪他食雪糕，又漫無目的由太子行落尖沙嘴碼頭，但我們不是拍拖，只是好朋友，之後他表示鍾意我胞妹，便做了媒人」。她認為妹夫已無憾，會為對方誦經，希望他安安樂樂，並向妹夫說聲下世再見。

記者：林祖傑