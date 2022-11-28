唱作《勁舞》主題曲曾贏奧斯卡 《我要高飛》愛蓮嘉拉逝世

愛蓮嘉拉（右）創作及主唱《勁舞》主題曲贏得奧斯卡，該片女主角珍妮花貝絲（左）獲悉其死訊後，亦發文悼念。

【明報專訊】歌影雙棲女星愛蓮嘉拉（Irene Cara），曾贏得奧斯卡及格林美音樂獎，其發言人Judith Moose周六透過社交媒體表示愛蓮在佛羅里達州寓所逝世，享年63歲，但未有透露她離世日期及死因。

Judith Moose發出愛蓮嘉拉的訃告時提到，「她充滿才華，其深遠影響將透過她的音樂與電影流傳下去」。愛蓮在紐約出生，自幼已展現音樂天分，年僅5歲便靠聽力自學鋼琴，並接受各種演藝訓練，參與電視兒童節目演出。

愛蓮嘉拉參演電視劇《根》及電影《Sparkle》，後者曾翻拍成《樂壇風雲》，並由樂壇天后雲妮侯絲頓（Whitney Houston）主演。讓愛蓮名成利就，則是演出了《烈血暴潮》阿倫柏加（Alan Parker）執導的《我要高飛》（Fame），該片講述一家演藝高中的學生，為夢想奮鬥，並在畢業前參與不同試鏡的故事，愛蓮主唱《我》片的歌曲《Fame》及《Out Here on My Own》，結果該片不但贏得最佳配樂，亦以《Fame》捧走最佳主題曲，愛蓮亦獲金球獎最佳女主角提名。

1983年賣座電影《勁舞》講述夢想成為芭蕾舞者的焊接女工故事，愛蓮嘉拉創作及主唱《Flashdance…What a Feeling》，結果捧走奧斯卡最佳主題曲及格林美最佳流行曲女歌手演出獎。1997年她跟DJ BoBo為電影《光豬六壯士》，亦重新灌錄這首得獎歌曲。

1990年代愛蓮嘉拉繼續製作音樂及演出電影，包括畢雷諾士（Burt Reynolds）和奇連伊士活（Clint Eastwood）主演的《棘手神探指天椒》，以及伙拍泰妲奧尼路（Tatum O'Neal）主演《黑獄霸王花》等。不過愛蓮也曾因盈利問題，與唱片公司對簿公堂，最後勝訴並獲賠150萬美元（約1170萬港元）。2001年她接受《人物》雜誌訪問提到該訴訟後，遭唱片業界暗地裏列入黑名單，近年則轉戰網台，不時與粉絲分享她從未曝光的作品。

愛蓮嘉拉逝世的噩耗傳出後，《勁舞》女主角珍妮花貝絲（Jennifer Beals）在社交媒體貼出跟愛蓮的舊合照，並讚賞對方才華洋溢，創作及主唱了一首鼓舞追夢的歌曲。另外，剛贏得奧斯卡榮譽獎的女歌手Diane Warren、 Debbie Allen及音樂人Questlove等亦紛紛留言致哀。