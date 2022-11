唱作《勁舞》主題曲曾贏奧斯卡 《我要高飛》愛蓮嘉拉逝世

next

【明報專訊】歌影雙棲女星愛蓮嘉拉(Irene Cara),曾贏得奧斯卡及格林美音樂獎,其發言人Judith Moose周六透過社交媒體表示愛蓮在佛羅里達州寓所逝世,享年63歲,但未有透露她離世日期及死因。

Judith Moose發出愛蓮嘉拉的訃告時提到,「她充滿才華,其深遠影響將透過她的音樂與電影流傳下去」。愛蓮在紐約出生,自幼已展現音樂天分,年僅5歲便靠聽力自學鋼琴,並接受各種演藝訓練,參與電視兒童節目演出。

愛蓮嘉拉參演電視劇《根》及電影《Sparkle》,後者曾翻拍成《樂壇風雲》,並由樂壇天后雲妮侯絲頓(Whitney Houston)主演。讓愛蓮名成利就,則是演出了《烈血暴潮》阿倫柏加(Alan Parker)執導的《我要高飛》(Fame),該片講述一家演藝高中的學生,為夢想奮鬥,並在畢業前參與不同試鏡的故事,愛蓮主唱《我》片的歌曲《Fame》及《Out Here on My Own》,結果該片不但贏得最佳配樂,亦以《Fame》捧走最佳主題曲,愛蓮亦獲金球獎最佳女主角提名。

1983年賣座電影《勁舞》講述夢想成為芭蕾舞者的焊接女工故事,愛蓮嘉拉創作及主唱《Flashdance…What a Feeling》,結果捧走奧斯卡最佳主題曲及格林美最佳流行曲女歌手演出獎。1997年她跟DJ BoBo為電影《光豬六壯士》,亦重新灌錄這首得獎歌曲。

1990年代愛蓮嘉拉繼續製作音樂及演出電影,包括畢雷諾士(Burt Reynolds)和奇連伊士活(Clint Eastwood)主演的《棘手神探指天椒》,以及伙拍泰妲奧尼路(Tatum O'Neal)主演《黑獄霸王花》等。不過愛蓮也曾因盈利問題,與唱片公司對簿公堂,最後勝訴並獲賠150萬美元(約1170萬港元)。2001年她接受《人物》雜誌訪問提到該訴訟後,遭唱片業界暗地裏列入黑名單,近年則轉戰網台,不時與粉絲分享她從未曝光的作品。

愛蓮嘉拉逝世的噩耗傳出後,《勁舞》女主角珍妮花貝絲(Jennifer Beals)在社交媒體貼出跟愛蓮的舊合照,並讚賞對方才華洋溢,創作及主唱了一首鼓舞追夢的歌曲。另外,剛贏得奧斯卡榮譽獎的女歌手Diane Warren、 Debbie Allen及音樂人Questlove等亦紛紛留言致哀。