為助手「𠝹票論」解畫 張天賦認不入五強感失望

【明報專訊】張天賦（MC）前晚在《第四屆KKBOX香港風雲榜》首次公開跳唱新歌《Overkill》，自爆臨上台踩爛了耳機，要用膠紙黐住耳機缺口，並要邊唱邊按住耳機，恐防影響音樂接收，「好驚呀！今次已是第二次踩爛耳機，我好大頭蝦，希望開演唱會有耳機贊助啦」。

MC稱唱到中段已不夠氣，為了應付明年1月尾紅館個唱更多跳舞環節，一定要加操體能，他尷尬笑說：「暫時外形未夠瘦，會接受魔鬼式訓練，若建立到信心，睇睇會不會騷肌肉啦。」MC稱宣布舉行個唱後，得到開心的煩惱，電話響不停，欠下好多飛債，因檔期問題，今趟只能開3場騷，不會再加場，希望日後能開更多騷滿足樂迷。

MC助手Yee Yee之前在網上發表「𠝹票論」，惹來粉絲和網友不滿 ，他說：「事後有跟助手討論過，理解她當時心急想幫我拉票，可能手法或言語上令大家不舒服，會改善。」有指「𠝹票論」害他不能躋身「叱咤我最喜愛的男歌手」五強，MC表示相信投票機制是公平的，下次要更努力，「失望一定有，但冇得怨，大家投票，機會不是我的就不是我」。怕不怕是非影響他和洪嘉豪感情？MC承認私下有傳短訊給嘉豪，對方稱不會受外來因素影響彼此友情。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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