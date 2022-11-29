陳十三暗示老婆客串《馬小玲》 長腿被指輸萬綺雯 吳千語：冇得比

【明報專訊】吳千語、黃宗澤、蔡潔等昨日到大埔亞視廠房出席《我和殭屍有個約會》電影版《驅魔龍族馬小玲》開鏡儀式；經典角色重新選角備受爭議，編劇及導演陳十三透露，《驅》片以平行時空為故事背景；問為何不安排老婆萬綺雯出山？他說：「唔講得，只可以話有好多驚喜，而且不止一個，大家拭目以待捧場啦！」似暗示萬綺雯為撐老公會再復出幕前。

陳十三表示太太萬綺雯已回港，內地民宿暫時交託別人打理；萬綺雯可有幫手為新一代「馬小玲」選角？他說：「她不會的，交晒畀我處理，當初都是我揀她，她相信我選擇，亦很滿意。」對於網民批評吳千語演「馬小玲」，新不如舊，「不可這樣比較，今次故事發生在另一個時空，是新的『馬小玲』，會有些經典場面出現，但不會完全相同，始終演員不是殭屍，會隨歲月有點改變，若要傳承下去，必須有人接棒，今次卡士已經幾好」。

黃宗澤呻演殭屍辛苦

吳千語演新一代「馬小玲」，表示造型仍是以短裙為主，但比劇集版較型格，「好多人問我可會怕比較，其實只是角色同名」。對於長腿被網民拿來跟劇集版「馬小玲」萬綺雯比較，她即道：「冇得比！這個經典形象，她（萬綺雯）永遠最深入民心，都好期待導演安排我們相遇。」

黃宗澤及蔡潔分別飾演「況天佑」及「王珍珍」，兩人已第6次合作，角色感情線不多，黃宗澤直言今次最辛苦是殭屍造型，第一次戴隱形眼鏡，覺得好刮眼，亦要戴假牙，「以前要𪘲牙聳䚗，現在就不用哮叫。」楊恭如在劇集版飾演「王珍珍」，蔡潔表示今次也有對方影子，但造型完全不同，所以不能比較。

記者：林祖傑