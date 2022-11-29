姚焯菲開騷表現硬淨 張馳豪哭訴難抵負評

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）與張馳豪（Aska）前晚假旺角麥花臣場館舉行《Chantel x Aska #LOMLive Concert》，不少圈中人捧場，包括泳兒、劉佩玥、JW（王灝兒）、周嘉洛、朱敏瀚和一班《聲夢傳奇》歌手。Chantel與Aska甫開場又唱又跳，連唱幾首快歌。Aska唱到滿頭大汗，脫下外套彈結他，露出結實手臂，有粉絲大叫除衫，場面搞笑。

Aska演繹兩年前寫給父親的英文歌《Time Changes》，提到與弟弟自小被家人送到外國寄宿學校讀書，少見家人，關係比較疏離，他哽咽說：「今次回港比賽跟家人相處時間多了，關係拉近，感受到他們對我的愛，比賽時媽咪每晚都會煲湯畀我飲，爸爸不是很贊成我參加比賽，他覺得娛樂圈好黑暗，但現在我有什麼節目，他都會坐定定在電視機前用手機錄低。」同是《聲夢》出身的潘靜文做嘉賓，談到對Chantel和Aska第一印象，承認當初覺得Chantel似有公主病，Aska是花花公子，熟落後，發覺二人都很善良。Aska感激由比賽認識至今的潘靜文，一直互相扶持，並眼濕濕說：「開騷前我情緒一度崩潰，多得她開解。」

Chantel想做阿寶女兒

嘉賓還有《聲夢傳奇2》導師林二汶和陳瀅，後者壓軸出場，她在無綫台慶劇《美麗戰場》與Aska飾演情侶「阿寶」與「家明」，陳瀅與Aska和Chantel合唱劇集片尾曲《沒法等你》。陳瀅重提拍劇時，曾見Aska閱讀《演員的自我修養》，Aska解釋看書是因講對白差而遭導演責罵，自爆被訓話足足10分鐘。Chantel搞笑說如果開拍《美麗戰場》續集，她恨演家明和阿寶的女兒，嚇到陳瀅即時瞪大眼兼彈開。

安歌時，Aska透露開騷前受盡負面批評，被人狠批未夠資格開騷，排練期間試過崩潰失控，幸得朋友支持才撐下去，忍不住激動爆喊，Chantel在旁遞紙巾，又輕擁和拍Aska膊頭以示支持。他以英文說特別要多謝一個人，對方一直在身邊支持，並高呼：「I love you。」

承認跟女友說「我愛你」

完騷後二人受訪，Chantel稱在後台有忍不住喊，因為掛念這舞台和多謝粉絲支持。Aska大讚拍檔夠硬淨，自己較脆弱，「可能因為準備個騷太大壓力，擔心浪費了今次機會，亦不想拖累Chantel。平時我都少理會別人抨擊，但有時突然脆弱，少少事都令我困擾和激動崩潰」。他承認是向在場的女友講我愛你，但怕醜表示並非刻意隔空示愛放閃，純粹感激女友一直在身邊支持。二人覺得音樂會表現有很多不足之處，慶幸大家未有察覺，開心能享受舞台。Aska說到是他提議邀請陳瀅任嘉賓，Chantel也很喜歡陳瀅。

陳瀅有望登台搞Gag

陳瀅接受訪問時稱今次是人生第一次公開表演唱歌，平時甚少唱，撐場純為畀面Aska與Chantel，事前僅綵排了一次，「沒想過轉行當歌手，今次來幫手搞氣氛，都滿意自己表現。之前錄合唱歌時，專登跟老師上堂學唱歌，又靠JW和何雁詩指導，為首歌用了好多資源。樂易玲提議我下次試接登台騷，上台搞吓Gag」。陳瀅開心獲《痞子殿下》好友到場支持，爆周嘉洛拍劇沒睡捱眼瞓撐她，並稱為撐Chantel和Aska才來獻醜，慶幸大家沒有向她擲雞蛋，並否認借此機會為角逐無綫視后拉票。

記者：林蘊兒