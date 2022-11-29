【開箱】《救急先鋒日誌》 金來沅化身「珍島犬」查案

【明報專訊】韓國SBS電視台本月12日推出新劇《救急先鋒日誌》，香港觀眾可在影視串流平台Disney+收看。《救》劇逢周五六播出，同時段遇上勁敵：宋仲基與李聖旻合演的JTBC《財閥家的小兒子》，以及金惠秀擔正的tvN《王后傘下》，《救》劇至截稿前播出了3集，收視一度升至9.4%，雖然後來被《財》《王》兩劇趕過頭，但SBS對《救》劇充滿信心，開播前已宣布拍第2季，預計明年推出。

警察消防合作破案救人

《救急先鋒日誌》由《六龍飛天》申景秀執導、《檢法男女》閔智恩編劇，全劇12集，每集透過不同突發事故，描述警察與消防員合力救急及破案的過程。《Doctor》金來沅扮演熟悉犯罪心理的優秀警察陳浩介，《我身後的陶斯》孫浩俊飾演熱心關懷災民的消防員奉道鎮，《花黨：朝鮮婚姻工作所》孔升妍則扮演細心協助傷者的救護員宋雪。首集講述金昭希（李智媛飾）夜歸，任職獸醫的連環殺人犯趙社柒（尹錫鉉飾）擊暈她，並帶到大型屋苑的住宅單位，昭希蘇醒後反抗受傷，反鎖自己在房間內，並暗中報警。警方與消防員一同出動，找出昭希被綁架的單位，最終靠昭希在房間內點火而查出其藏身地點，救出奄奄一息的她，並拘報趙社柒。

第二集講述警方接報中學生金賢書（金敏瑞飾）服毒自殺，與消防一同出動，結果賢書救不回來。警方從賢書手機信息中發現她受到恐嚇，於是展開調查，終找出賢書遭同學梁駿泰（車成濟飾）誘騙玩網上賭博遊戲，不僅欠債，還拍下色情照，因而走上絕路。

主線殺妻案

第三集講述陳浩介入住警局附近鬧鬼的住宅單位，與奉道鎮及宋雪為鄰。該單位曾發生火災，前租客朴太勳（元宇俊飾）亦離奇失蹤。陳浩介拆開住所地板發現血漬，深信該單位曾發生命案，於是重新調查。最終揭發朴太勳遭前女友禹美英（盧秀珊娜飾）殺害兼分屍，為了消滅證據而縱火。禹美英其後供出，被朴太勳威脅公開她曾經墮胎，妨礙她任職公務員，因而動殺機。

《救急先鋒日誌》每集有不同故事之外，還有主線講述總統候選人的兒子馬泰華（李度燁飾）涉嫌殺妻，被陳浩介拘捕，但馬泰華自爆案發時在另一地方吸毒，最終以較輕的吸毒罪名入獄。馬泰華出獄後一直監視陳浩介，陳亦未放棄殺妻案，此案還與陳浩介父親兼檢察廳廳長陳澈仲（曹承衍飾）有關，相信會在今季壓軸解開謎底。

此劇每集約60分鐘，由案件發生到破案，情節刺激緊湊。主角陳浩介、奉道鎮及宋雪做事認真且專業，但說話互不留情，關係亦敵亦友，擦出不少火花。金來沅扮演陳浩介，韓語發音跟「珍島犬」（韓國獵犬）相似而有此花名，而且他也像獵犬般嗅覺和觸覺靈敏，以及對案件鍥而不捨的毅力，令工作伙伴對他又愛又恨。

編劇閔智恩沒有刻意英雄化男主角，陳浩介說話陰毒，做事不跟程序，例如在第一集要求被綁架兼受傷的受害者縱火；第二集疑犯梁駿泰時自言未滿14歲，是少年犯，但陳浩介對他說待警方落案、送檢及起訴等程序後，他就足14歲了，令梁駿泰大受打擊。其實陳浩介「作大」，只想他害怕及反省。