演市井角色入型入格 陳展鵬靠妻女充電 努力追多個

【明報專訊】陳展鵬在台慶劇《超能使者》中放下型男形象，把市井人物「阿鏈」演得入型入格，給觀眾帶來新鮮感，加上演活思覺失調，絕對有機會再奪視帝。除了演技獲認同外，陳展鵬亦是公認的「暖男爸爸」，更冧爆表示太太單文柔和女兒「小豬比」就像他的充電器，只要見到她們就開心，多辛苦都值得。

記者：陳釗

陳展鵬在《超能使者》中飾演「阿鏈」，市井得來又帶點喜感。他表示未演過的角色，永遠都有挑戰，也等了這機會很久，「可能大家覺得我平時好拘謹，但我不覺星爺（周星馳）平時傾偈會很好笑；黃子華直情是棟篤笑巨星，但他平時攞着劇本不講話；他們都是拍攝時透過角色流露這種感覺和特質。香港喜劇文化可謂陪住我成長，我都希望做到好像許冠文、梁家輝等一眾前輩那麼全面」。

產量多反擔心觀眾看膩

對於在《超》劇的演技獲讚，陳展鵬表示很喜歡演貼地和基層角色，更重要是帶給觀眾新鮮感，因為都擔心近年產量多，令觀眾看膩，「正如很美味的東西，吃得多都會厭，加上現在有很多娛樂平台選擇和比較，所以我們現在付出的努力和心思，要比以往多200%，演活角色的質感。做演員並不是打份工，要保持初心，透過劇集帶出一些社會狀况，希望觀眾看完會歡樂和釋懷，這亦是我們的責任」。劇中擁有「停頓時間」的超能力，不過現實中卻希望識得「瞬間轉移」，他笑言到時想去哪裏旅行都可以，先去北極食個tea打卡，如開心就玩多陣，危險又可以即刻走，不但家人受惠，還可以造福人群，大家掂着他就可以一起去，相當過癮，「還可以做埋旅遊KOL，這盤生意掂呀」。

為兩個情人搏命搵銀

陳展鵬戲裏戲外同樣顧家，而且還是顧家的「暖男爸爸」。他表示現時除了工作外，所有時間都給予家中兩個情人（老婆與女兒），「尤其當了老公和爸爸，會明白雖然搵錢不易，但都想繼續搵錢，不是為了物質上的滿足，而是希望能給予她們開心安穩的生活，一齊簡單吃頓飯，去個旅行已很滿足」。他表示一家人之間最緊要是互動互補和互相尊重，縱使女兒年紀還小，但他都會尊重女兒的意見，「有些事情，真的要問過她，才知她喜不喜歡，我鼓勵女兒表達意見，同時想讓她自細學懂尊重別人的想法」。

難忘一家三口北上開工

談到早前帶同妻女北上開工，陳展鵬表示老人家常說3歲定80不是假的，性格會影響到小朋友往後的發展，所以不希望錯過女兒「小豬比」每個成長階段。雖然這4個月辛苦了太太單文柔「一腳踢」照顧女兒，但一家三口多了親子機會，見證女兒的成長過程，以及加深對女兒的了解，他說︰「這個旅程的感受很珍貴，太太都覺得有成長，其間又遇過女兒發燒要找醫院，慶幸無事，是人生幾精彩的一次經歷，現在回想都會甜笑」。陳展鵬冧爆表示妻女已成為他的「充電器」，一見到她們自然就會疲勞盡消，「只要照顧到她們，𧨾到她們開心，多辛苦都值得，當然也要多謝太太為屋企付出很多。（是否是時候追多個？）其實一直都沒停下來，順其自然吧，仔女都無所謂，若追到仔的話，相信無論體力和時間都要付出更多，我都驚頂不住。」

不想「小豬比」做童星

女兒「小豬比」轉眼已3歲多，可有遺傳他的演藝細胞？陳展鵬承認有，女兒喜歡唱歌跳舞，而且性格主動，對人很有心，還很會𧨾人開心。會否讓女兒做童星？他稱現階段拍廣告無妨，但做童星就有保留，「我們不會刻意從這方面栽培女兒，反而是着重她的性格，希望了解她的特質，再從旁引導，盡量讓她在成長過程中少走冤枉路。其他方面就由她跟住社會演變，以及整個世界的氣候去成長，若將來她想學爸爸做運動員或藝人都可以」。

玩社交網發掘財路

陳展鵬透露近年與太太開始學習理財，以及發掘多點財路增加收入，「例如社交網都是一門生意。現在世界變了，我以前不玩社交網的，覺得為何要分享私生活，又會有很多擔心，但現在發現，這是個跟大家交流的渠道，我都要快馬加鞭跟太太學習，運用社交網幫自己宣傳」。

陳展鵬今年憑3部劇及一個單元劇入圍台慶頒獎禮爭「最佳男主角」，加上觀眾對他在《超》劇的演出評價不錯，絕對有機會再次奪視帝。他覺得攞獎要靠天時、地利、人和，「作品多及收視好，都不一定會攞獎。台慶頒獎禮就像香港小姐選舉，每年都會有，最緊要觀眾看得開心和過癮。至於我有否信心，這個交給觀眾了。（看好誰人得獎？）很多兄弟的表現也不錯，例如陳山聰、袁偉豪，還有黃宗澤，他們都未攞過這個獎，甚至有些演員，我覺得他們早就應該攞」。