被指內地密會吳卓羲 菊梓喬爆汗嗌唔識答

【明報專訊】菊梓喬（Hana）、蕭正楠、區永權、伍仲衡、馮允謙昨日錄影無綫音樂節目《勁歌金曲》。剛度過36歲生日的Hana被問緋聞男友吳卓羲（Ron）有沒有什麼表示？她說：「他有講生日快樂。（有冇送禮物？）冇，有些朋友送咪和遊戲機給我。」她稱去年感情不順，可能受犯太歲影響，生日願望來年感情順利。

有傳她曾探訪在內地工作的Ron，Hana支吾以對未有否認，「好熱，出汗了，唔識答。我本來在內地工作，但到杭州、深圳遇封區，演出都取消了，我被封了近一個月，只得好少時間出動見人，亦見了好多人」。早前她在社交網貼出在沙漠玩四驅車照片，碰巧Ron那段時間亦在沙漠開工，她笑說，「唔知喎，我自己去玩車，沒有跟他一齊去」，並透露稍後會再到內地巡演，但因內地防疫措施每日有變動，目前仍未取得批文，希望聖誕、除夕能順利演出。

負傷搶包山 盼籌更多善款

蕭正楠表示與區永權、音樂會監製伍仲衡以「HEA」組合四出宣傳明年1月舉行的音樂會，重拾昔日做歌手跑宣傳的忙碌感覺，相隔20年再上《勁歌》，心情不緊張，抱享受音樂心態，感謝伍仲衡為他創作新歌紀念亡父，「我事業、婚後生活變好，無法跟爸爸分享，希望唱首歌給他聽」。

太太黃翠如會否做音樂會嘉賓，蕭正楠笑言：「她是必殺技，一出就殺晒，希望邀請到她做嘉賓，最近她周圍請食飯，叫朋友買飛支持我。」見他左手尾指戴保護套，蕭正楠稱踢波時被碰跌，自己壓斷手指尾韌帶，需6星期治療，但被區永權召去一齊參加東華籌款騷搶包山環節，他笑說：「到時有保護措施，但希望善長見到我隻手指，會捐多100萬。」

記者：鍾一虹