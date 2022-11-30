Agent L.向DJ女友求婚成功 阿正戥好姊妹開心喊到抽搐

【明報專訊】《花姐ERROR遊》與《ERROR自肥企画》有份演出的「Agent L.」曹梓冲在大阪向拍拖12年的女友呂珮琳（Elsie）求婚成功，兩人的喜訊令Elsie的好姊妹黃正宜（阿正）激動爆喊。Agent L.曾在ViuTV擔任編導並客串幕前，女友Elsie是商台DJ，跟阿正拍檔主持節目《Bad Girl佬》。前晚Elsie在社交網自爆婚訊，阿正分享知道好消息時，開心得激動爆喊片段，笑稱想不到Elsie在大阪私定終身，回港帶給她的手信是婚訊，阿正說：「呢個係我近年收過最大嘅驚喜，驚喜到喊到抽搐呀大佬。其實睇番條片，都好唔理解點解自己會喊成咁，又唔係我畀人求婚……希望你哋結婚後，都會過住童話般咁甜蜜嘅生活，快啲生兩個契仔契女畀我玩啦。」

Elsie說17歲時也沒想到眼前的男仔（曹梓冲）是跟她共度餘生的男人，並稱男友跪地手震遞上戒指求婚剎那，感覺似12年前問她可否做他的女朋友一樣，Elsie說：「我願意，12年後，我願意，120年後我都願意。」曾有傳Elsie向曹梓冲逼婚，他報喜同時澄清：「我知道好多人會話：『一定係Elsie逼婚你先求婚啦』，其實我唔係好想澄清，不過我係有責任保護我嘅未婚妻，我想講私底下Elsie一直都無逼過婚，只係我𠵱家先有足夠嘅能力去求婚，I love you Elsie！」

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