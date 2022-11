《奇異女俠玩救宇宙》奪葛咸獎最佳電影 關繼威贏配角 楊紫瓊失影后

next

【明報專訊】第32屆葛咸獎前日(28日)在紐約舉行頒獎禮,賽前獲得3項提名的《奇異女俠玩救宇宙》成為大贏家,包辦最佳電影及配角(關繼威)兩獎,唯獨楊紫瓊失落最佳主角;湯唯主演《分手的決心》早前揚威韓國青龍獎,這日卻不敵法國片《孕辱》,未能奪得最佳國際電影。劇集獎項方面,韓星李敏鎬主演Apple TV+《彈珠人生》獲頒最佳劇集,女主角金敏荷卻跟最佳電視演出獎無緣。

旨在表揚獨立製作的葛咸獎,今屆演技獎項無分性別,於是上演《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊跟《The Whale》班頓費沙(Brendan Fraser)、《After Yang》哥連費路(Colin Farrell)等男演員爭獎局面,結果最佳主角由《Till》黑人女星丹妮爾德韋拿(Danielle Deadwyler)奪得。

成龍拒演關繼威角色

童星出身並曾演出《奪寶奇兵之魔域奇兵》的關繼威獲頒最佳配角,他致謝時稱:「多得獨立電影,演員才有機會演戲,而我就是這種演員。」楊紫瓊早前接受英國《衛報》訪問,自爆導演原本邀請成龍當主角但遭拒絕,她笑說:「你走寶了,兄弟!」如今關繼威得獎,成龍可會悔不當初?

《奇異女俠玩救宇宙》大熱捧走最佳電影,導演關家永(Daniel Kwan)及丹尼爾施奈特(Daniel Scheinert)上台致謝,提到疫情對美國甚至世界各地人民帶來不同傷害,「我們必須學懂如何治療彼此創傷,因為傷痛會阻礙我們的想像,令我們困於過去,在未來停滯不前」。

金像影后姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)扮演指揮家的《Tar》,賽前獲得最佳電影及主角等5項提名,最終只捧走劇本獎,湯唯主演《分手的決心》入圍最佳國際電影,結果亦不敵法國片《孕辱》。

《彈珠人生》贏最佳劇集

至於電視劇獎項,韓國「男神」李敏鎬主演影視串流平台Apple TV+劇集《彈珠人生》(Pachinko),擊敗《生活割離術》、《如果我們的世界消失了》等競爭對手,獲頒最佳(40分鐘以上)劇集,遺憾的是同劇女星金敏荷失落最佳電視演出獎,改由BBC劇集《This Is Going To Hurt》賓韋素(Ben Whishaw)勝出。Netflix短篇劇集《阿穆的生存之道》則奪得最佳(40分鐘以下)劇集。

除了競賽獎項,大會亦設有致敬環節,向今年逝世的奧斯卡首名黑人影帝薛尼波達(Sidney Poitier)送上崇高敬意,同時表揚《斷背山》米雪威廉絲(Michelle Williams)、《中坑同學會》阿當辛迪拿(Adam Sandler)等影星。金像大導史匹堡(Steven Spielberg)原定擔任頒獎嘉賓,把獎座交予新片《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)女主角米雪,卻因他確診新冠病毒,臨時改由同片男星保羅丹奴(Paul Dano)頒獎。