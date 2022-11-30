《奇異女俠玩救宇宙》奪葛咸獎最佳電影 關繼威贏配角 楊紫瓊失影后

楊紫瓊未能憑《奇異女俠玩救宇宙》贏得最佳主角，有傳她為此缺席頒獎禮。

米雪威廉絲獲頒致敬獎，遺憾是史匹堡因確診而未能到場頒獎。（路透社）

【明報專訊】第32屆葛咸獎前日（28日）在紐約舉行頒獎禮，賽前獲得3項提名的《奇異女俠玩救宇宙》成為大贏家，包辦最佳電影及配角（關繼威）兩獎，唯獨楊紫瓊失落最佳主角；湯唯主演《分手的決心》早前揚威韓國青龍獎，這日卻不敵法國片《孕辱》，未能奪得最佳國際電影。劇集獎項方面，韓星李敏鎬主演Apple TV+《彈珠人生》獲頒最佳劇集，女主角金敏荷卻跟最佳電視演出獎無緣。

旨在表揚獨立製作的葛咸獎，今屆演技獎項無分性別，於是上演《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊跟《The Whale》班頓費沙（Brendan Fraser）、《After Yang》哥連費路（Colin Farrell）等男演員爭獎局面，結果最佳主角由《Till》黑人女星丹妮爾德韋拿（Danielle Deadwyler）奪得。

成龍拒演關繼威角色

童星出身並曾演出《奪寶奇兵之魔域奇兵》的關繼威獲頒最佳配角，他致謝時稱：「多得獨立電影，演員才有機會演戲，而我就是這種演員。」楊紫瓊早前接受英國《衛報》訪問，自爆導演原本邀請成龍當主角但遭拒絕，她笑說：「你走寶了，兄弟！」如今關繼威得獎，成龍可會悔不當初？

《奇異女俠玩救宇宙》大熱捧走最佳電影，導演關家永（Daniel Kwan）及丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）上台致謝，提到疫情對美國甚至世界各地人民帶來不同傷害，「我們必須學懂如何治療彼此創傷，因為傷痛會阻礙我們的想像，令我們困於過去，在未來停滯不前」。

金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）扮演指揮家的《Tar》，賽前獲得最佳電影及主角等5項提名，最終只捧走劇本獎，湯唯主演《分手的決心》入圍最佳國際電影，結果亦不敵法國片《孕辱》。

《彈珠人生》贏最佳劇集

至於電視劇獎項，韓國「男神」李敏鎬主演影視串流平台Apple TV+劇集《彈珠人生》（Pachinko），擊敗《生活割離術》、《如果我們的世界消失了》等競爭對手，獲頒最佳（40分鐘以上）劇集，遺憾的是同劇女星金敏荷失落最佳電視演出獎，改由BBC劇集《This Is Going To Hurt》賓韋素（Ben Whishaw）勝出。Netflix短篇劇集《阿穆的生存之道》則奪得最佳（40分鐘以下）劇集。

除了競賽獎項，大會亦設有致敬環節，向今年逝世的奧斯卡首名黑人影帝薛尼波達（Sidney Poitier）送上崇高敬意，同時表揚《斷背山》米雪威廉絲（Michelle Williams）、《中坑同學會》阿當辛迪拿（Adam Sandler）等影星。金像大導史匹堡（Steven Spielberg）原定擔任頒獎嘉賓，把獎座交予新片《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）女主角米雪，卻因他確診新冠病毒，臨時改由同片男星保羅丹奴（Paul Dano）頒獎。