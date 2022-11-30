韋史密夫不求觀眾原諒：但請勿懲罰我的團隊

【明報專訊】今年3月舉行奧斯卡頒獎禮，《王者世家》金像影帝韋史密夫（Will Smith）不滿嘉賓基斯洛克（Chris Rock）嘲諷其妻，憤而上台掌摑對方，事後被判罰10年內禁止參與美國影藝學院主辦任何活動，多齣接拍新片亦煞停，人氣直插谷底。「掌摑事件」發生8個月後，前日韋哥接受美國深夜節目《The Daily Show》主持諾亞（Trevor Noah）訪問，為12月9日在影視串流平台Apple TV+上架的新片《解我枷鎖》（Emancipation，前譯《解放》）宣傳，他表示「如果大家仍未能接受我，我是可以理解的，但請不要懲罰我的電影團隊，這是他們從影以來最出色作品之一」。

韋史密夫重提掌摑事件，承認「這是非常糟糕的一夜，我完全迷失了」，為何他要出手傷人？他說：「原來在我心底裏，潛藏一股怒氣，已經壓抑多時，我終於明白何謂『自己受傷了，便去傷害人』。如果你問我，經此一役受到什麼教訓？就是我們都應該善待他人。」諾亞坦言，無論他是否韋史密夫，掌摑事件都不應該發生，現場觀眾喝彩以示贊同，韋哥則開始眼紅。

《解我枷鎖》改編自真人真事，以黑奴彼得的經歷為藍本，故事講述19世紀中葉，彼得（韋史密夫飾）在種植園遭監督員鞭打，背部滿是傷痕，他逃過追捕，越過路易斯安那州沼澤，最後加入聯邦軍隊。他入伍體檢時拍下的露背照，身上傷痕纍纍，後被報章刊登，成為美國奴隸制度殘酷和野蠻象徵。