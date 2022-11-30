【開箱】《財閥家的小兒子》 宋仲基轉生復仇 商場決戰李聖旻

【明報專訊】韓國有線頻道JTBC劇集《財閥家的小兒子》，由《黑道律師文森佐》宋仲基、《未生》李聖旻及《機智醫生生活》申賢彬等合演，香港觀眾可透過煲劇平台「黃Viu」收看。

劇集以1980年代為背景，講述忠心耿耿的順洋集團職員尹炫優（宋仲基飾），原本奉命為集團追查海外秘密資產，卻被誣陷私吞資金而遭滅口，但他死而復生，變成集團家族最年輕的兒子陳導俊，從此展開復仇的第二人生，與會長陳養喆（李聖旻飾）在商場上鬥智鬥力，誓要侵吞整個財團。

製作費近2億港元

《財閥家的小兒子》由韓劇《W：兩個世界》鄭大胤執導、《成均館緋聞》金泰姬編劇，每集製作費20億韓圜（約1160萬港元），全劇16集的總投資高達320億韓圜（約1.86億港元）。為了控制成本，電視台把《財》劇播映權分別轉售多家影視串流平台，韓國在TVing、Netflix及Disney+同步上架，實行薄利多銷。

新劇本月中開播，面對金來沅主演SBS電視劇《救急先鋒日記》，以及金惠秀的tvN劇集《王后傘下》夾擊，電視台決定打破慣例，安排《財》劇每周連播3集，逢周五、六及日播出，事實證明奇招奏效，截稿前播出6集，收視突破雙位數，並已取代《王后傘下》成為同時段劇集收視冠軍。

宋仲基一人飾兩角

新劇賣點之一，由收視保證的宋仲基一人分飾兩角，跟實力派男星李聖旻互鬥演技。第一集講述2020年代的韓國，只有高中學歷的尹炫優（宋仲基飾）憑藉個人努力，在韓國大型企業順洋集團站穩陣腳，擔任未來資產管理組組長。雖然他表現卓越，勤奮耐勞，仍被同事說三道四，嘲諷他因為學歷低，只能靠忠誠搵食。事實上，尹炫優視已故集團創辦人兼會長陳養喆（李聖旻飾）為偶像，早已把對方的自傳背誦如流。

某日，集團第二代會長陳榮基（尹帝文飾）心臟病發昏迷入院，公司頓時陷入混亂。與此同時，檢察官徐旻渶（申鉉彬飾）對順洋展開調查，尹炫優意外發現有人利用空殼公司轉移6億美元（約46.8億港元）集團資產到海外，於是向集團副會長陳星俊（金南喜飾）報告，因此獲委派到海外回收秘密資金，結果在當地遇害，令他死不瞑目。

前世記憶有助報仇

鏡頭一轉，客死異鄉的尹炫優竟在1987年的韓國重生，並成為順洋集團會長陳養喆幼子陳潤基（金榮在飾）的幼子陳導俊。他在順洋集團工作多年，對家族成員瞭如指掌，卻從未見過有關陳導俊的資料。

事緣陳潤基對營商沒興趣，只喜歡電影，並不理父親反對，跟女星李海仁（鄭惠英飾）結婚，因此陳潤基父子早已被陳養喆排除在集團繼承人名單之外。尹炫優為了復仇，借助陳導俊身分，成為順洋集團成員，利用前世記憶向陳養喆獻計，展現個人營商能力，甚至利用熟悉歷史的優勢，累積財富為創業鋪路。

（明天待續）