王丹妮曬腿亮相BVLGARI派對 林嘉欣舉家出埠度聖誕 鄭欣宜過來人撐盧瀚霆：想喊就喊

【明報專訊】著名羅馬珠寶商BVLGARI前晚在中環旗艦店舉行「I Believe in Wonder」聖誕派對，鄭欣宜、林嘉欣、王丹妮、Amanda S.等盛裝佩戴品牌珠寶高貴現身。鄭欣宜人氣強勁，聖誕節工作不斷，笑言人生首次有最多人「約」她開工，非常開心。對於打入商台叱咤「我最喜愛的女歌手」最後5強，她直認不介意冧莊，但不會給自己壓力。對好友盧瀚霆（Anson Lo）日前與MIRROR隊友再踏舞台表演激動落淚，被網民嘲他賣慘，鄭欣宜以過來人鼓勵對方，她也經常喊和被鬧，鬧下鬧下就會長大。林嘉欣稱疫情爆發後兩女未去過旅行，今個聖誕決定舉家出埠歡度佳日。

BVLGARI聖誕派對以聖誕樹及雲朵為主題，佈置充滿節日氣氛，出席嘉賓眾多，包括鄭欣宜、林嘉欣、王丹妮、Amanda S.、林恬兒、林心兒、霍詠詩、曾昭亮、張翡玶、沈依紅、羅欣儀及告津瑜等城中藝人及名媛，場面熱鬧。

聖誕檔忙到推job

欣宜笑稱今年聖誕是她人生中，試過被最多人約的一年，多到要推工作，並笑說：「很開心快樂，因為有很多人約我開工，可以逼住整隊工作團隊陪我一起過聖誕。（今個聖誕豬籠入水？）是很開心，保持有很多客戶信任。但不察覺有男仔約我，有我再覆大家。」

談到打入叱咤我最喜愛的女歌手最後5強，欣宜直認很開心，高呼很黐線，「今（前）日電話提示我，2011年11月28日我開首個個人演唱會，當刻看到很大感觸，邊看邊流眼淚，原來大家一直都很支持我，留意我和很愛我。過去幾星期有不少人投票後截圖傳給我，感到很溫暖」。可有信心冧莊叱咤女歌手金獎和我最喜愛的女歌手？欣宜稱有當然不介意，正如打牌都想冧莊，但不會因此給壓力自己。

跟Anson Lo互相打氣

好友Anson Lo日前與MIRROR隊友再踏舞台演出時激動落淚，欣宜承認有問對方，「你做乜咁眼淺呀，但不要緊，想喊就喊，我都經常喊。（有網民嘲Anson Lo賣慘？）一定有人鬧，我都是被人鬧大，鬧下鬧下就會大」。會否開解Anson Lo？她說：「我們有保持聯絡，他都很sweet，我們會互傳對方一些如『雨過就會天晴』的打氣說話，還有之前我們的拉闊音樂會，每次綵排我都會爆喊，他會不斷給我力量，可能我傳染（愛喊）給他。」

林嘉欣澄清細女非「神徒」

林嘉欣表示疫情爆發後小朋友未去過外地旅行，深感香港小朋友讀書相對比較辛苦，決定聖誕節舉家外遊，但承認好怕公眾假期出埠，想到要用手機辦手續更頭痛，不過女兒覺得可以坐飛機已心足。她說：「大女今年12歲，準備升讀中二，已高過我，好生性，主動話不要飛太久，要回港準備考試。」她透露正斟洽明年參演兩套新片感開心，能夠遇到心儀角色和劇本，是很難得的事，始終演員比較被動，要出埠拍，不過都需要復常，是好事。

談到早前完成6場體驗式音樂劇，反應十分理想，林嘉欣說：「上次做舞台劇是10年前，10年後再做，覺得可貴是當刻可和觀眾分享，是很真摯的體驗，燃起我對舞台劇的熱情，覺得可以做多一點，但不會咁快做，讓觀眾恨下我的演出都好。」老公袁劍偉早前爆細女是「神徒」，喜歡MIRROR成員盧瀚霆，嘉欣代細女否認，「冇啲咁嘅事，她鍾意Blackpink，但我撲了幾個月，已周圍問也撲不到演唱會飛」。

王丹妮恨老公送珠寶首飾

戴上名貴珠寶穿露肩高衩裙的王丹妮十分搶鏡，並笑說平時很少儲珠寶首飾，希望老公羅孝勇將來讀完脊醫，工作愈來愈好時，儲到錢買來送給她，「我不是投訴，純粹鼓勵他，希望他將來可以更努力工作，讓他有個明確目標」。她透露聖誕節要宣傳新戲《毒舌大狀》，應該跟劇組和所有演員過。

注重家庭的王丹妮已預留時間給家人，期待老公與對方家人回港一同慶祝，「老公下星期回來，雖然已大半年沒與他見面，但每日有視訊，都是日日見住」。羅孝勇放假回港兩個月，有否外遊計劃？王丹妮表示未必可以，因稍後除宣傳電影外，要開拍另一套戲，希望有時間。

記者：陳釗、林祖傑

攝影：劉永銳

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