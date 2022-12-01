鄭嘉穎封口拒談第三胎性別 陳細潔爆響口：恭喜生3個仔

鄭嘉穎（左起）封口拒談第三胎性別，陳細潔爆響口稱已恭喜對方生3個仔，陳小寶即補鑊說只是有可能。（攝影／記者：陳釗）

【明報專訊】鄭嘉穎、陳小寶、陳細潔與曹敏莉等昨日出席品牌活動，日前宣布太太陳凱琳懷第三胎的嘉穎全程笑容滿臉，開心表示沒想到已第三次做爸爸，這幾天收到很多祝賀。問第三胎是計劃之內或之外？他稱是上天送給夫妻的禮物，與太太無刻意，一切順其自然。

陳凱琳稱3個夠數

嘉穎對太太懷孕多少個月及預產期保持神秘，待對方公布。會否希望太太送個「前世情人」給他？他稱仔女無所謂，已習慣與兒子相處，「我不是在大家庭長大，可能潛意識想有大家庭，現在很開心，是人生另一種不同感覺」。他承認已知BB性別，但不能講，到時大家就知。「連中三元」後目標是否「四重彩」？嘉穎笑言：「老婆說夠了，生完再講。」又讚陳凱琳身形得天獨厚，就算懷孕都不易察覺。他現在負責湊仔很開心，不想錯過孩子的成長過程；大仔知道媽媽肚裏有BB，經常叫BB出來玩。

為陪伴太太安胎及照顧兒子，嘉穎推掉內地工作，「人生就是有得有失，現時家庭是我人生最開心的時刻，會努力賺奶粉錢」。還賣口乖說像昨日活動，他已連續出席16年，酬勞滿意，是開心價。

陳小寶與陳細潔受訪時，陳細潔口快快說：「恭喜他，生了3個仔。」陳小寶即截住說：「未知的，可能而已。不過湊男仔不易，到他們10多歲時就知味道。」

記者：陳釗