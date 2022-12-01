躋身「我最喜愛男歌手」5強大戰鏡仔 張敬軒被母嘲同後生仔爭獎

【明報專訊】張敬軒（軒仔）昨日先後出席青年創意比賽頒獎禮及品牌活動，十分忙碌。他跟創意比賽參賽者分享創作心得，自爆當初申請拍網上頻道節目《軒公敲碗》時，向公司提交預算報表才獲批核。他人生首個起步資金5萬元由母親借出，當時在廣州自資出第一張唱碟。為支持年輕人追夢，軒仔連同舞蹈及戲劇界代表設立獎學基金，幫助有志投身演藝行業的人，預計2023年成事。基金已籌備一年，屬公開性質，會聘請專業人士管理；首批獎學金預算達200萬元，來自他的私人資助。

軒仔成為商台叱咤我最喜愛的男歌手最後5強，以1敵4跟MIRROR成員姜濤、陳卓賢、盧瀚霆及呂爵安爭獎，他自言今年派台歌不多，論上榜成績計算，對贏獎信心不大，連母親都潑冷水，說他一把年紀還跟後生仔爭獎，他告知媽媽是別人投票選出。入行20年的軒仔抱平常心，有獎是肯定，笑稱代表中年組，希望再下一城，並笑說：「不需要別人因『敬老』讓位給我，演藝工作不應受年齡規限，像修哥（胡楓）90歲仍開紅館騷，好似紅酒咁，藝人年資愈耐愈醇。」

等「大星」Jeffrey補拍裸跑戲

軒仔主演賀歲片《超神經械劫案》明年1月中上映，近日收到消息要補拍他與魏浚笙（Jeffrey）和白只在田裏的裸跑戲，他笑言因他們背脊的「事業線」被嫌棄。目前還未補拍，軒仔笑稱要等粒「大星」Jeffrey，大家都忙，又大爆洪嘉豪在片中尺度最大，為藝術犧牲，封對方為「華納湯唯」。

記者：林蘊兒、陳釗