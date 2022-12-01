《律戰江湖》打入Disney+收視三甲 丁海寅新劇扮英雄自信爆棚

日本動畫向來有捧場客，Disney+將以《東京復仇者：聖誕對決》成為頭炮，預計最快明年初推出。

金英光（左）與李聖經（右）主演的《這是愛情嗎》明年在Disney+上架，昨日兩人到新加坡出席內容發布會。

千葉真一兒子新田真劍佑主演兩劇，其中《黑幕風雲》講述日本調解員的故事，他昨日亦到新加坡宣傳。

李鍾碩主演的《律戰江湖》，是Disney+過去一年亞太區的收視三甲劇集。

【明報專訊】影視串流平台Disney+昨日在新加坡舉行亞太區內容發布會，並公布在亞洲開台一年的成績，韓劇《律戰江湖》、《單戀原聲帶》及《In The Soop：友情旅行》成為Disney+最高收視三甲；同場宣布未來一系列新作，包括即將播出的韓劇《Connect：連瞳》、《賭命為王》及日劇《噬亡村》。其中《Connect》由日本鬼才導演三池崇史執導，聯同主角丁海寅、高庚杓及金慧峻昨日專程到新加坡出席發布會，丁海寅稱劇中化身英雄人物，演出時自信爆棚。

Disney+昨日在新加坡舉行「2022迪士尼內容發布會」，公布未來一年會推出超過50部電影及劇集，並稱Disney+過去一年推出超過45齣亞太區作品；罕有公布收視的Disney+表示，過去一年該平台最受歡迎的是韓劇《律戰江湖》、《單戀原聲帶》及綜藝節目《In The Soop：友情旅行》，成為Disney+亞太地區最高收視三甲。

Disney+來年繼續主力炮製韓國節目。日本鬼才導演三池崇史執導的韓劇《Connect：連瞳》，由《雪降花》丁海寅、《極速首爾》高庚枃及《神探具景伊》金慧峻合演，12月7日上架。丁海寅昨日在發布會上表示，繼《雪降花》後再與Disney+合作，在新劇《Connect》化身英雄人物，擁有特殊體質，演出時他亦自信心爆棚。提到跟三池崇史合作，丁海寅稱起初很緊張，幸好二人之間沒有語言障礙，拍攝很順利。

一系列日本動畫明年上架

趙寅成新劇《Moving》、文素利《職場競賽守則》、池昌旭《惡中之惡》，以及李聖經與金英光主演的《這是愛情嗎》，全部落實明年上架外，昨日亦首度公開預告片。多個節目亦宣布開拍第2季，包括劉在錫、李光洙與少女時代成員Yuri主持的綜藝節目《韓星地帶：求生大作戰》，以及劇集《單戀原聲帶》與《絕命案中案》。《絕》劇原班人馬演出外，《地獄公使》女星金信祿亦會加盟。明年還會推出韓國男團Super Junior、NCT127及防彈少年團（BTS）的紀錄片；另外，BTS成員J-Hope亦有個人紀錄片上架。

日本方面，Disney+宣布明年推出驚悚懸疑劇《噬亡村》，由康城影帝柳樂優彌與吉岡里帆主演。《浪客劍心》新田真劍佑有兩劇開拍，分別是伙拍《母親》奧平大兼主演的《Dragons of Wonderhatch》，以及《黑幕風雲》。

Disney+會上亦公布明年會推出一系列日本動畫，包括《東京復仇者：聖誕對決》、《村井之戀》、《迪士尼扭曲仙境》、《Synduality》、《Project Bullet Bullet》及《火之鳥：伊甸17》。

此外，Disney+昨日在發布會一口氣播出多齣Marvel電影預告，包括《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》、《Marvel隊長2》、《祕密入侵》、《銀河守護隊3》及《洛基2》等，並首度公開迪士尼電影《小魚仙》中演唱歌曲《Part of Your World》的完整版本。

文：蘇珮欣