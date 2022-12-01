《星期三》開播成Netflix最高收視英語節目

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日公開11月21日至27日收視，《怪誕城之夜》鬼才導演添布頓（Tim Burton）監製及執導的新劇《星期三》（Wednesday），聚焦《愛登士家庭》女兒「星期三」的故事，上月23日首播，5日錄得3.41億觀看小時，刷新今年5月底播出《怪奇物語4》上半部首周的3.35億觀看小時紀錄，成為Netflix歷來首周最高收視英語節目，不過距離總冠軍《魷魚遊戲》的5.71億觀看小時，仍有相當大距離。《飄洋1899》與《王冠5》分佔亞季；《新寡瘋狂日記》第3季及首季位列第4及第10；《命運航班》第4、第1及第3季，分佔第5、第6及第8位；紀錄片集《百事可樂，說好的戰鬥機呢？》排第7，《修女戰士》佔第9。非英語節目方面，西班牙語劇《名校風暴6》登頂，哥倫比亞劇《Til Money do us Part》及韓劇《王后傘下》位列亞季。韓劇《財閥家的小兒子》（香港在黃Viu播放）和《命定之人》分佔第4及第5位。上周新上架的日劇《First Love初戀》則位列第8。