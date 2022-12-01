【開箱】《財閥家的小兒子》 商戰劇緊扣韓國近代經濟發展

申賢彬飾演的檢察官徐旻渶在原著小說並非重要角色，劇集把她的戲分大大加強。

【明報專訊】昨天本欄提及《財閥家的小兒子》11月18日首播以來收視節節上升，講述宋仲基扮演的順洋集團職員尹炫優，奉命追查集團海外的秘密資產，卻被誣陷及滅口，但死而復生，並變身集團家族的么子陳導俊，從此展開復仇的第二人生。此劇有趣之處，在於故事情節連結韓國歷史，似足經典《回答吧》系列，如果後者是家庭倫理版，《財》劇則是商戰版。

「神預言」韓片贏奧斯卡

《財閥家的小兒子》情節橫跨1980至2020年，可說重溫了韓國近代經濟發展史。第2集，順洋集團計劃向總統候選人捐出50億韓圜（約2900萬港元）資金，會長陳養喆（李聖旻飾）為捐給哪名候選人而煩惱，陳導俊向祖父獻計，以「鷸蚌相爭，漁人得利」分析，兩名領先的候選人絕不會聯手，最終支持率排第3的會勝出，陳導俊還提及若想第3名「小蝦」勝出，必須將其養大；這情節正好反映1987年在野陣營內鬥，處於劣勢的盧泰愚最終在總統大選勝出的史實。

劇中還提到陳導俊因「世紀預言」韓國會出現空難、國家破產等事件，因而獲陳養喆青睞。陳導俊其後以第一名考入首爾大學法律系，獲祖父送上地皮。陳導俊以240億韓圜（約1.14億港元）資金，「獨具慧眼」搶先投資當時尚未上巿的Amazon。陳導俊又游說父親投資電影《寶貝智多星》及《鐵達尼號》，助父親賺大錢。熱愛音樂及電影的陳導俊胞兄陳亨俊（姜基棟飾），也「神預言」韓國電影會拿下奧斯卡最佳電影，韓國歌手會登上美國Billboard冠軍。

此劇改編自作家山景的同名網路小說，2017年2月首度公開，合共326集。跟原著小說相比，此劇改動不少，最大分別是檢察官徐旻渶（申賢彬飾）在原著中內容非常少，為了加強愛情線，徐旻渶戲分大增，講述陳導俊在大學巧遇同系同學徐旻渶，陳導俊感覺遇見「前生」認識的人，因此對她有好感；徐旻渶也察覺到陳導俊經常出現在身邊，對他愈來愈好奇。

劇中扮演陳導俊生意拍檔的吳世炫（朴赫權飾），原著中是投資高手兼年輕金融才俊，劇中卻變成只會聽命於陳導俊、愛吃冬甩的大叔。

李聖旻有壓場感 童星表現亮眼

宋仲基挑戰商戰劇，首集演活任人魚肉的「社畜」（企業底層上班族），遭上司欺壓、同事鄙視，還要隨傳隨到幫會長夫人洗廁所，遭遇悲慘。「重生」之後，開始展現機智一面，成為世上唯一能預知未來的人，並將陳養喆的危機，轉化成自己的機會，令人好奇這角色會否為上位而「黑化」。宋仲基演技向來穩定，反而造型惹來熱議，有觀眾指出現年37歲的宋仲基扮演20歲大學生，劇集使用電腦技術修飾膚質，刻意展現年輕感，有觀眾覺得「美圖」過分突兀，畫面也過分調色。

扮演順洋集團會長陳養喆的李聖旻有壓場感，演活角色老謀深算一面。另外，扮演童年版陳導俊的金康勳，雖然只有一集戲分，但表現甚出色，帶有宋仲基神韻，看得出下過工夫。其實金康勳演戲經驗豐富，拍過《山茶花開時》、《羽毛球少年團》，均有不錯表現，璀璨星途指日可待。