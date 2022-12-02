預告新劇有浴室戲 Anson Lo赤膊面對魏浚笙 大呼尷尬

【明報專訊】ViuTV劇集《大叔的愛》去年播出大受歡迎，主角盧瀚霆（Anson Lo）與黃德斌再度合作，聯同MIRROR隊友柳應廷（Jer）演出新劇《百萬同居計劃》下周一（5日）首播，昨日舉行記者會造勢。Anson Lo與姜濤晉身商台叱咤「我最喜愛的男歌手」5強，有指姜濤粉絲「走後門」買入場門票，Anson Lo表示不知真假不評論，希望大家用正確方法購票。提到日前在台上激動落淚，被網民嘲賣慘，Anson Lo表示當時控制不到情緒，感難受及抱歉。

記者：林蘊兒 攝影：鍾偉茵

Anson Lo、黃德斌、Jer、魏浚笙（Jeffrey）、徐㴓喬（Asha）、簡慕華及練美娟等昨午出席《百萬同居計劃》宣傳活動，介紹角色關係，又互選心中最想同居人物，黃德斌大熱當選。

徐㴓喬：與Anson Lo更甜蜜浪漫

Anson Lo與Jeffrey劇中演好兄弟，現場互讚顏值高，不過劇情講他們同時戀上Asha，鬧出三角戀，兩人拒劇透誰是贏家。Anson Lo預告有場浴室戲要裸露上身面對Jeffrey，有近距離接觸，笑言很尷尬。Asha被問有否咀戲時大賣關子，「到時追劇就知，劇情講Anson Lo有幻想畫面，可能有些親密接觸。今次再合作沒壓力，比上次更甜蜜浪漫」。Jeffrey稱角色像天使，默默守護所愛的人，帶點悲情，感覺好偉大。

提到有指叱咤頒獎禮有贊助商偏幫姜濤粉絲，可「走後門」課金取得人場門票，被轟做法不公平及可能影響賽果。Anson Lo稱不清楚事件真偽，不便評論，「相信每個歌手的粉絲都想入場支持偶像，希望大家熱烈投票之餘，也要用正確方法購票。我沒聽到自己粉絲投訴買不到飛，但如果以非正當途徑，用『走後門』方法，一定不會鼓勵」。

回應網民嘲賣慘 「我超級不想喊」

上周Anson Lo跟MIRROR隊友在舞台表演時突然爆喊，被網民嘲賣慘。Anson Lo說：「我是超級不想喊，綵排時曾對自己講，到正式演出時不能喊，因專業表演者唱完整首歌是基本，但當時真的忍不住情緒，我有不停講對不起，對觀眾好抱歉，自己都好難受。」是否容易喊？他說不是，只視乎情况，「有關表演，我可能較情感豐富，每次接觸新的表演場地，要多些時間適應，某些情緒可能會返來。這是一個適應階段，相信不止我一個，觀眾都需要時間適應，才能繼續向前行」。

黃德斌提議魏浚笙騷肌賀收視取佳績

黃德斌與Jer有不少對手戲，兩人認為此劇拍攝手法偏向誇張和荒謬，盼觀眾看得開心。黃德斌希望觀眾能細味劇中的兄弟情、愛情及家庭間的親情。他們笑言如收視好，提議Jeffrey脫衣騷肌慶祝，Jer則擔任啦啦隊。自稱有「三斤釘」的黃德斌笑稱要預留少許時間，讓他操弗身形才敢公開示人。他未因不能與呂爵安（Edan）再合作感可惜，因有其他新人加入，有另一些火花，期待拍第3季。

黃德斌先後跟MIRROR多名成員合作，包括姜濤、Edan、Anson Lo、Jer及邱士縉（Stanley）。有否想湊齊「十二生肖」？他笑說：「都好喎。見到Stanley拍劇當主角，跟一年前相比很不同，他有能力獨當一面，戥他開心。」Jer笑Stanley是ViuTV「視帝」，黃德斌說要恭喜對方。

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