訓練班同學齊獲無綫20年服務金牌 黎諾懿無懼太太呷醋 爆曾暗戀胡定欣

【明報專訊】《無綫長期服務暨傑出員工榮譽大獎》頒獎典禮前晚舉行，視后胡定欣與黎諾懿轉眼效力無綫20年，獲頒20年服務金牌。兩人覺得時間過得很快，勾起很多回憶，他們都捱過一段時期，黎諾懿自爆曾暗戀胡定欣，但當時自己什麼都沒有，不敢追女神，重提舊事不怕太太呷醋。朱千雪、黃翠如、洪永城、陳煒等獲10年服務金牌，轉戰法律界的朱千雪承認有戲癮，但不能長時間拍劇，最想拍旅遊節目。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

胡定欣與黎諾懿是無綫18期訓練班同學，二人出道時都捱過一段日子，幸好之後有不錯發展。諾懿回想昔日很百厭，試過將大力膠紙貼上臉，被導演發現顧住玩不排戲。後來無綫從清水灣搬到將軍澳，他們有份試廠作出貢獻。定欣記得曾伙拍諾懿演戲考試，諾懿說：「我忘記了，相信我考得麻麻，定欣一出道做女主角，我就行行企企好多年。」

定欣羨慕諾懿家庭事業兩得意

定欣認為每人各有成長路，替諾懿做到喜歡的事開心，「有日我飲了兩杯，睇到他主持節目，立即錄音跟他講，認識時沒想過他廚藝那麼叻，更可以發揮在工作上」。諾懿稱收到定欣幾條錄音，每段錄音長兩三分鐘，有點驚喜，「多數收長錄音都不是好東西，定欣說話有點感觸，原來她鼓勵我，我保存住那些錄音，將來找機會在節目播出來」。

定欣羨慕諾懿成家立室、事業有成，盼將來像他擁有圓滿生活。問諾懿會否介紹筍盤給定欣？他說：「不需要我介紹，她大把有得揀。」又自爆讀訓練班時曾喜歡定欣，「不過我放在心入面好deep位置，一直冇講。（為何不追求她？）timing好重要，我當時什麼都沒有，點敢追女神，就這樣錯過了一段美好姻緣」。不怕太太呷醋？諾懿說：「不怕，她知我喜歡亂講說話。」定欣稱與諾懿留下友誼及美好的校園回憶。

朱千雪仍有約 恨拍旅遊節目

獲10年服務金牌有陳煒、朱千雪、洪永城、何廣沛、湯洛雯、黃翠如和陸浩明等。朱千雪與黃翠如覺得10年過得很快，近年轉戰法律界的千雪承認偶爾會戲癮發作，幻想觀眾能否接受她重回幕前，「我跟無綫仍然有合約，但拍劇太長時間未必接到，做主持又不及翠如那麼叻，想再拍旅遊節目，體驗不同國家文化」。

翠如怕開金口變廁所位

翠如稱老公蕭正楠將與區永權及伍仲衡開演唱會，未明何解3人邀請她做表演嘉賓，「我怕我唱歌會成為廁所位，觀眾走一半，大家都知我唱歌出名難聽，每次唱K，我只負責吃食東西。他們認真請我的話，要花好多時間教我唱歌」。她笑言唱歌方面，早已被老公放棄，「我在家唱K，他就走去煮飯」。翠如稱讀書畢業後已認識區永權，知道對方為照顧家人選擇了主持工作，今次有機會展現音樂才華，替他感動。

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